Sotva plnoletý lupič s kumpány cílil na nezletilé. Chtěli peníze i hodinky

Hlavní postavou obou loupeží byl sotva plnoletý osmnáctiletý mladík. Poprvé se rozhodl domoci peněz násilím společně se šestnáctiletým kumpánem na konci května, kdy si vyhlédli sedmnáctiletého mladíka sedícího na lavičce na přerovském autobusovém nádraží.

„Jeden z dvojice si k němu nejprve přisedl a žádal o deset korun. Oslovený odvětil, že žádnou hotovost nemá, a protože předvídal možné napadení, začal odcházet směrem k hypermarketu. Mladíci šli ale za ním a u přechodu pro chodce, kde zrovna svítila na semaforu červená, ho dostihli,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Mladík, který si řekl o peníze na lavičce, začal znovu požadovat desetikorunu. Tentokrát ovšem už přidal výhrůžku, že pokud se tak nestane, dojde na fyzické ublížení. Ani tento nátlak ovšem ke kýženému výsledku nevedl a trojice došla až do prostor obchodu.

Agresoři se však stále nevzdávali a nakonec se jim podařilo vyvolat strach, kvůli kterému jim oběť dala drobné v celkové hodnotě 78 korun. Poté odešli, za chvíli ji však opět dohnali a žádali další peníze. Vyhrožováním si nakonec vynutili dalších 200 korun.

Chlapce zastrašovali vystřelovacím nožem a pak ho napadli

Policistům se nakonec podařilo oba mladé lupiče vypátrat a vyšlo tak najevo, že starší z nich se účastnil i loupeže, která se odehrála začátkem června na schodišti jednoho z domů v Denisově ulici.

„K patnáctiletému chlapci, který seděl na zídce schodiště, přistoupil dotyčný společně s dalšími dvěma mladíky ve věku 16 a 21 let, a chtěli po něm cigarety a peníze. Chlapec jim dal 14 korun a trojice začala odcházet, vzápětí se ale vrátila a nejmladší člen začal žádat jeho hodinky,“ nastínila Zajícová.

Když to školák odmítl, dočkal se výhrůžek, že „pokud to nepůjde po dobrém, půjde to po zlém“. Mladík účastníci se první loupeže mu pak začal naznačovat kopy a údery pěstí a komentoval to tím, „kde by která rána sedla“.

Nejstarší z trojice si pak k chlapci přisedl, z kapsy kalhot mu vytáhl mobilní telefon a se zavřeným vystřelovacím nožem v ruce se dožadoval odemčení displeje. To chlapec navzdory obavám odmítl a mladík mu poté telefon vrátil.

„Následně se ale agresoři znovu soustředili na hodinky a osmnáctiletý mladík nakonec napadenému chytil ruku a pokoušel se je sundat. Když se chlapec bránil, dostal facku a ránu pěstí do obličeje. Své věci nakonec ubránil, trojice mu ale ještě na odchodu vyhrožovala, že pokud ho v Přerově potkají, nebude od nich mít pokoj,“ popsala Zajícová.

Kriminalisté nakonec všechny mladé násilníky odhalili a hlavního aktéra obou loupeží už obvinili. Požádali také o jeho vzetí do vazby, soudce ale návrh zamítl a mladík tak bude stíhán na svobodě. Z trestného činu loupeže jsou podezřelí i ostatní agresoři, těm plnoletým hrozí až deset let vězení, nezletilým maximálně poloviční trest.