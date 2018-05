Přerov v ulici nahradil asfalt kostkami, už potřetí za 18 let ji opravuje

Oprava ulice začala minulý týden a potrvá až do 30. září. Aby se do centra dostali zásobovači tamních prodejen a zčásti také místní lidé, je rekonstrukce rozdělená do tří etap.

Stavební firma předláždí Kratochvílovu ulici v celé její délce 360 metrů. Opravovaný úsek začíná za přechodem pro chodce v křižovatce ulic Komenského a Kratochvílova a končí u budovy Městského domu na křižovatce Kratochvílovy, Bratrské a Masarykova náměstí.

Pokud jde o režim na komunikaci, nečeká řidiče po opravě žádná změna. Zato během rekonstrukce se musejí smířit s řadou omezení.

„Vzhledem ke stanovené technologii pokládky žulových kostek, kdy povrch nesmí být před vyzráním betonového lože zatížen vozidly, si oprava vyžádá delší úplné uzavírky,“ upozornila mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Dopravním problémům zřejmě zabránila změna v Palackého ulici

Aktuálně je až do 10. června uzavřen úsek od Komenského ulice až po vjezd do jídelny Dida. Auta se do části Kratochvílovy ulice dostanou z ulice Bratrské. Každá uzavírka přitom pro Přerov znamená další komplikace už tak zatížené dopravy.

Plán uzavírek v Kratochvílově ulici I. etapa: 30. 4. – 10. 6.

II. etapa: 11. 6. – 29. 7.

uzavře Kratochvílovu ulici od vjezdu do jídelny DIDA až za vjezd ke kostelu sv. Vavřince.

III. etapa: 30. 7. – 30. 9.

bude se dokončovat předláždění křižovatky ulic Bratrská a Kratochvílova. Vjezd do Kratochvílovy ulice bude povolen z ulice Komenského – ale jen po ulici Kainarova.

Oprava Kratochvílovy ulice však podle městských policistů v prvních dnech žádný kolaps zatím nezpůsobila. Zástupce ředitele městské policie Miroslav Komínek je přesvědčený, že pomohla změna v nedaleké Palackého ulici, která je od loňského srpna obousměrná.

„Lidé si zvykli, že průjezd centrem stojí za to vynechat. Z logiky věci – pokud nepotřebujete jet na náměstí, je zbytečné kodrcat se tam po kostkách a pak ještě dávat přednost autům na hlavní silnici, když se dá využít semaforů a pak najet rovnou na hlavní,“ vysvětlil Komínek.

Kratochvílova ulice dělá vrásky už několikáté radniční koalici. Povrch změnila před osmnácti lety, kdy asfalt nahradily žulové kostky. Nová silnice se ale neustále deformovala a propadala. V roce 2010 radnice těsně před uplynutím záruční doby povrch silnice reklamovala a Kratochvílovu ulici na měsíc obsadili dělníci, kteří opravili zborcenou dlažbu a doplnili chybějící kostky.

Radnice dala předláždění šanci i kvůli změně trasy autobusů

Už po pěti letech provozu silnice ale zase poklesla. Nerovnosti a propady navíc bránily odvodnění povrchu.

„Dešťová voda zůstávala stát v propadlinách, což vedlo k postupnému vyplavování materiálu ze spár a k dalšímu zborcení dlažby,“ popsala Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu.

Velký podíl na neustále se vlnícím povrchu silnice měly autobusy městské hromadné dopravy, které tudy denně jezdily. Loni v létě ale změnily trasu a centru už se vyhýbají. I proto radní rozhodli, že zkusí ulici nechat předláždit ještě jednou – ovšem zcela jinak.

„Na doporučení zkušební laboratoře byl navržen postup opravy spočívající ve zpětném zadláždění žulové kostky – ovšem už ne do lože z drceného kameniva, ale z cementové malty,“ upřesnila Pinkasová. Letošní rekonstrukce, která potrvá devadesát dnů, přijde město na 3,4 milionu korun.