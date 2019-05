Přerov zřejmě koupí další dosluhující budovu, má být centrem samosprávy

„Z centra dlouhodobě mizí lidé, kteří by tam chtěli nakupovat. Proto se majitelé chtějí budovy zbavit,“ myslí si Radek Pospíšilík z hnutí Za prosperitu Přerova.

Jeho kolega z hnutí František Hrabina coby stavař odhaduje náklady na rekonstrukci na 200 milionů korun.

„Za veřejné peníze budeme vytrhávat trn z paty soukromníkům,“ říká o plánu na nákup nevzhledné administrativní budovy, stojící jako relikt socialistického budovatelství na jinak historickém náměstí TGM v Přerově. Místní jí říkají EMOS, přestože stejnojmenná firma už v ní dávno nesídlí.

S návrhem, aby město dům na náměstí TGM koupilo, přišel náměstek primátora Michal Zácha z ODS. Ten potvrdil, že prvním impulzem byla nabídka jednoho z podnikatelů, jimž čtyřpatrová budova patří.

„Ptal se, zda máme zájem o pronájem jednoho patra. Postupně přišly nabídky na odprodej i od dalších,“ popsal Zácha.

Koupě celé budovy je podle něj logickým krokem z toho důvodu, že město se zřejmě stane vlastníkem patra, jež nyní vlastní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Transakce je součástí velké směny nemovitostí, které město a ÚZSVM na území Přerova připravují.

Magistrát je nyní rozptýlen do osmi budov po celém městě

Magistrát si už nyní navíc pronajímá v budově dvě patra, sídlí v nich agenda občanských a řidičských průkazů, pasů a registračních značek. Za pronájem platí státu a jednomu ze soukromníků 2,5 milionu korun ročně. Přesun do jiné budovy by se podle Záchy nevyplatil.

„Jde o odbory, které jsou vybaveny speciálními pořadači ministerstva vnitra a metropolitní sítí, která představuje tak náročné stěhování, že by nás to stálo řádově miliony,“ říká Zácha.

Po názorové přestřelce zastupitelé schválili věcný záměr dům koupit. Nyní si město nechá vypracovat znalecké posudky a bude jednat s majiteli, za kolik by dům prodali.

Pro koupi hlasovali i opoziční zastupitelé z KSČM nebo hnutí Společně pro Přerov a Piráti (SpPP). Berou ji jako příležitost, jak pomoct náměstí a zároveň vyřešit problém roztříštěnosti magistrátu. Celkem 322 jeho úředníků totiž sídlí v osmi budovách po celém městě.

Budova stojí na nejlepším místě pro radnici, říkají zastupitelé

S tím, že možná konečně získá jednotné sídlo magistrátu, ale město před třemi lety koupilo za 42 milionů korun také bývalý hotelový dům Strojař. I když hlavním důvodem byla obava, aby z něj nevznikla další sociální ubytovna, magistrát byla jedna z možností využití. Ukázalo se však, že tato osmipatrová budova by to staticky neunesla.

O tom, že budova na náměstí TGM je pro magistrát naopak jako stvořená, jsou přesvědčeni zastupitelé z většiny politických klubů.

„Budova stojí na tom nejlepším místě pro radnici. Máme spočítáno, že po nutné přestavbě by pokryla plošné potřeby úředníků samosprávy, vešla by se tam asi polovina magistrátu (druhou polovinu tvoří státní správa, pozn. red.). Vše by bylo koncentrované na jednom místě a budova by se mohla stát chloubou města,“ myslí si Jan Horký z SpPP, který pracuje jako architekt a urbanista.

Stará budova by se podle něj musela „odstrojit“ až na skelet a nová podoba by měla vzejít z architektonické soutěže.

Horký zvedl ruku pro koupi, i když upozornil na politické vazby náměstka Záchy a majitelů administrativní budovy. Někteří z nich byli podle něj členy ODS v době, kdy Zácha seděl ve vedení radnice, tenkrát v koalici ODS, ČSSD a KDU-ČSL. I proto Horký chtěl, aby Zácha podrobně informoval o každém jednání kolem koupě budovy.

„Kdo zná historii přerovské ODS a ČSSD, ví, že opatrnost je na místě,“ podotkl. Jeho návrh ale neprošel.

Město řešilo problematické nákupy několika dalších budov

Zácha osobní motivaci k prosazování koupě domu odmítá. „Čtyři roky jsem seděl v opozici, ale takto levně jsem ji nedělal,“ rýpl si do oponentů.

Minimálně zastupitelé Prosperity budou hlasovat proti koupi. Byla by to podle nich další nemovitost, o niž by se město muselo starat. Připomněli budovu Chemoprojektu, kterou město před 11 lety koupilo kvůli obavám, aby na jejím místě nevznikl další supermarket. Do údržby léta investovalo půl milionu korun ročně, než se ji loni podařilo se ztrátou prodat.

Přerov navíc řeší také nákladnou demolici bývalé ubytovny Chemik a vlastní řadu zchátralých nevyužitých domů, o jejichž osudu město ještě nerozhodlo.

„Chybí mi koncepce, co chce město s nemovitostmi dělat,“ komentoval tak nákup budovy EMOS Hrabina.