Problémová přerovská čtvrť u nádraží mění tvář, město zbourá další domy

Už letos plánují přerovští radní zbourat v Kojetínské ulici dům, který stojí za železničním mostem jako první od řeky Bečvy. Už dlouho je neobydlený, zchátralá budova má narušenou statiku a propadly se v ní stropy.

„Nejlevnější, co s ní lze udělat, je zbořit ji. Je ve stavu, kdy by se rekonstrukce nemohla vyplatit,“ řekl náměstek přerovského primátora Pavel Košutek.

Dostat byt v drážních cihlových domech v Kojetínské ulici se přitom kdysi považovalo za privilegium. Zdejší byty byly původně státní, dispoziční právo k nim měly České státní dráhy.

Po revoluci v roce 1989 je stát převedl do majetku města a protože v tu dobu začaly i problémy s neplatiči, radnice tuto lokalitu často nabízela lidem, kteří museli kvůli dluhům opustit byty vyšší kategorie. To vedlo k tomu, že mít tady adresu v posledních dvaceti letech znamenalo žít s nálepkou sociálního vyloučení.

„Jelikož to byli lidé problémoví, tak podle toho domy dnes také vypadají. Dřív to bylo docela žádané a oblíbené bydlení, spousta mých kolegů železničářů tam žila,“ potvrdil Košutek.

K zemi půjdou holobyty v Tovačovské ulici

Demolice domu v Kojetínské ulici přijde město na devět milionů korun, přičemž radnice počítá s dotací podobně jako v případě nedaleké Škodovy ulice. Tam na podzim zmizely poslední ruiny bývalého romského ghetta. Bourání přišlo na celkem 3,5 milionu korun, z toho 2,5 milionu přispěl stát.

Bourání někdejšího ghetta ve Škodově ulici

VIDEO: Přerov začal likvidovat někdejší romské ghetto ve Škodově ulici Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Upravené pozemky ve Škodově ulici budou součástí okolí připravovaného průpichu, čtyřproudé silnice, která má Přerovu brzy ulevit od přetížené dopravy. Nové silniční infrastruktuře se přizpůsobí i okolí Kojetínské ulice.

„V budoucnu v oblasti za tratí povede dálnice a budou tam potřebné nájezdy. Stávající silnice druhé třídy, které vedou do Kojetína a Tovačova, čekají velké rekonstrukce,“ popsal náměstek.

Právě v Tovačovské ulici uvažuje město o další demolici. Bourání tu velmi pravděpodobně čeká osm holobytů, které město v 90. letech postavilo rovněž pro neplatiče.

„Všechno jsou to zbytky, se kterými si město dlouhodobě nevědělo rady, teď se konečně podařilo alespoň začít. Lokalita za podjezdem pod tratí si celá zaslouží obnovit,“ poznamenal Košutek.

V případě holobytů v Tovačovské ulici by však demolici neplatilo město, nýbrž firma, která má zájem o koupi pozemků pod domky.

„Jednáme se společností, která má vedle areál, jenž jí už nestačí. Bylo by to výhodné oboustranně, město by nejen získalo peníze, ale mělo by zajištěnou i demolici domů, které jsou dále nepoužitelné,“ tvrdí náměstek.

Za ubytovnu Chemik nabízel zájemce 17 milionů

Celá oblast za železniční tratí je podle územního plánu rezervovaná jako průmyslová zóna, s objekty pro bydlení se tam do budoucna již nepočítá. Osud má v Přerově již zpečetěný také ubytovna Chemik. Padesát let starý panelák, který původně sloužil zaměstnancům Přerovských chemických závodů, stojí nedaleko nádraží a město se ho snažilo prodat.

Přestože mělo zájemce, který za budovu nabídl přes 17 milionů, odhlasovali nakonec zastupitelé, že nechají dům zbourat. Podle nich totiž hrozilo, že tam vznikne další sociální ubytovna. S těmi má Přerov dlouhodobě problémy.

„Bourání je krajní a nehospodárné řešení, ale je to investice do budoucnosti Přerova a kvality života v něm,“ řekl zastupitel Petr Hermély, který hlasoval pro demolici.

V Přerově je nyní osmnáct sociálních ubytoven. Co bude dál se Strojařem, který město před dvěma lety koupilo rovněž kvůli obavě ze vzniku další ubytovny, zatím není jasné.

„Opakovaně už zasedala porota pro architektonicko-urbanistickou soutěž. V současné době ještě zjišťujeme únosnost stropů, která je pro další jednání velmi důležitá a limitující,“ uvedl již dříve radní Petr Vrána.