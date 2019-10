Po kanálu DOL chce Přerov i ten Baťův, věří v příval turistů

Plán, s nímž loni přišlo hejtmanství, chce přivést rekreační plavbu do Olomouce i Přerova. Politici z města nad Bečvou si od toho slibují vyšší turistickou návštěvnost, proto podepíší memorandum, které k tématu připravuje kraj. Už v létě přerovská radnice podpořila také výstavbu obřího kanálu Dunaj–Odra–Labe (DOL).

Pro podpis memoranda za prodloužení Baťova kanálu zvedlo ruku 30 zastupitelů z přítomných 33.

„Baťův kanál rozšíří možnosti využití volného času pro obyvatele. Rekreovat se na něm budou moci krátkodobě, ale i celoročně – pokud budou v místním přístavišti kotvit vlastní loďku,“ vysvětlil svou podporu opoziční zastupitel Radek Pospíšilík z hnutí Za prosperitu Přerova.

„Lidé, kteří po Baťově kanále do města přijedou, pak zvýší turistickou návštěvnost,“ dodal.

Současná, 53 kilometrů dlouhá trasa Baťova kanálu vede ze Skalice do Otrokovic. Brzy se má prodloužit na 76 kilometrů díky jižnímu napojení do Hodonína a severnímu propojení do Kroměříže. Právě investice v Kroměříži chce vedení Olomouckého kraje využít k napojení střední Moravy.

„Jednoznačně by zvýšila zájem o vodní turistiku a měla by pozitivní vliv na rozvoj cestovního ruchu v regionech. Lokality přístavů a přístavišť představují zajímavé turistické cíle nejen pro lodní turisty,“ zdůvodnili své doporučení podepsat krajské memorandum přerovští radní.

Ekologové před zásahy do koryt řek varují

Studie prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje počítá se třemi etapami pro napojení Olomouce a čtvrtou pak pro spojení s Přerovem. Vodní cesta by vedla střídavě korytem řeky Moravy a Mlýnským náhonem.

Napojení Přerova je podle studie možné dvěma variantami. Ta první počítá s existencí vodního koridoru DOL, kdy by k propojení do centra Přerova stačila sedm kilometrů dlouhá plavební odbočka řekou Bečvou.

Pokud by se obří projekt DOL nestavěl, vedla by přerovská vodní cesta už od soutoku Bečvy s Moravou u Tovačova. Ani jedna z etap plánovaného prodloužení Baťova kanálu by se však neobešla bez stavebních zásahů v korytech řek.

I proto projekt vyvolává velké obavy ochránců přírody.

„Splavnění vodních toků i budování technických objektů jako plavebních komor, zdvihadel či přístavišť bude mít významný dopad na ekologický stav využívaných řek, jezer i na okolní nivu,“ varoval již loni Jan Koutný z olomouckého pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Zastánci prodloužení Baťova kanálu argumentují jeho neustále rostoucí popularitou. Podle Tomáše Kolaříka ze společnosti Plavba a vodní cesty má myšlenka prodloužení do Olomouckého kraje podporu obcí na trase.

„Už v první etapě je možné podpořit rozvoj vodní turistiky na Bečvě, Moravě a Mlýnském náhonu mezi Dubem nad Moravou a Kojetínem ve spojení s výstavbou cyklostezek,“ podotkl.

Přerov kanálu DOL chce, pět desítek obcí se vyslovilo proti

Baťův kanál podle Kolaříka dnes praská ve švech.

„Na jeho hladině propluje ročně na 80 tisíc turistů a po březích projede 250 tisíc cyklistů a pro okolní obce přinesl za posledních dvacet let obrovský rozvoj. I proto stát plánuje během několika let prodloužit kanál na jih i na sever. Byla by škoda, kdyby se nenavázalo i v Olomouckém kraji,“ doplnil Kolařík.

Slavnostní podpis memoranda by se podle něj mohl uskutečnit v listopadu na zámku v Tovačově.

Už na konci srpna Přerov podpořil i vznik koridoru DOL, když zastupitelé odmítli memorandum proti stavbě. Svůj podpis však mezitím pod dokument připojilo 56 obcí a měst z Olomoucka, Přerovska a Novojičínska.

Jejich starostové mají obavy z nepříznivého vlivu stavby a provozu kanálu na povrchové i podzemní vody, nesouhlasí ani s vedením kanálu napříč některými obcemi.

Společně žádají vládu, aby pozastavila přípravy, dokud nebude prokázaný nezpochybnitelný přínos díla. Senát už v létě vyzval ministerstvo dopravy k vypracování zahraničního oponentního posudku k letos zveřejněné studii proveditelnosti DOL.