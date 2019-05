Seniory v Trutnově okrádali dva mladíci, utekli z výchovného ústavu

Podle policie mladíci řádili především na severu a východě Čech, kde si za několik týdnů připsali přes deset loupeží a drobných krádeží. Na útěku zamířili i do Trutnova, kde v polovině dubna okradli nejméně dva seniory.



„Když babička šla odpoledne z nákupu, najednou kolem ní začali jezdit dva kluci na kole. Pak se jeden z nich rozjel a vytrhl jí kabelku s peněženkou i klíči,“ popisuje příběh své babičky Petra Petírová Urbánková z městské části Zelená Louka v Trutnově, kde se obě krádeže odehrály.

Seniorka podle vnučky na mladíky řvala, ale to jí nebylo nic platné. „Když došla nakonec ulice Tovární, tak se tam taška válela. Samozřejmě bez peněz, ale nic jiného nevzali,“ říká Petírová Urbánková. Ta je především ráda, že se babičce nic nestalo.

„Když se to stalo, tak u sebe neměla ani telefon, aby si zavolala pomoc. Hlavně z toho byla v šoku a pak se nám i bála říct, co se stalo. Dodnes o tom nechce pořádně mluvit, chce to nechat celé být,“ dodává vnučka přepadené ženy.

Způsob krádeží překvapil i samotné trutnovské kriminalisty. „Do té doby tady byl klid, tak nám přišlo divné, že by takhle začal okrádat někdo místní. Šetřením jsme nakonec zjistili, že se jedná o dva mladistvé, kteří utekli z mosteckého ústavu,“ říká policejní mluvčí Lukáš Vincenc.

Policisté při šetření zjistili, že na svědomí toho mají více. „Většina případů se stala v místě výchovného zařízení. Většinou si vytipovávali seniory nebo slabší lidi, které okrádali o peníze. Mají na svědomí i další krádeže, na které se přišlo při jejich dopadení. Většinou se jednalo o odcizená kola a podobné věci. Jsou to prostě závadné osoby, kterým ještě nebylo ani osmnáct let,“ podotýká Vincenc.

Dvojice, která opět zamířila do výchovného ústavu, zřejmě stane před soudem. Trutnovští policisté případ předali kolegům v Mostě, kde se stala většina případů.