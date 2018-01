Žena zapadla s firemním autem v poli, kvůli šéfům si vymyslela přepadení

Loupežné přepadení nahlásila čtyřiatřicetiletá žena ve čtvrtek dopoledne. Na tísňovou linku oznámila, že ji lupič přepadl na kraji Třebíče a s autem odjel neznámo kam.



„Uvedla, že jí u místní části Pocoucov náhle vstoupil do jízdní dráhy neznámý chodec. Zastavila a muže se zeptala, jestli něco potřebuje. Muž údajně řidičku fyzicky napadl, vytáhl ji z auta a vozu se násilím zmocnil. Z místa odjel a ženu tam zanechal,“ popsala oznámení policejní mluvčí Dana Čírtková.

Přepadená žena si stěžovala na bolesti hlavy a krku. „Byla převezena zdravotnickou záchrannou službou do třebíčské nemocnice k vyšetření,“ dodala mluvčí.

Po pachateli, kterého žena popsala, začali policisté okamžitě pátrat. Hledali také odcizenou Škodu Fabia. Do akce se zapojili desítky policistů, strážníků i psovodi se psy.

Brzy se jim podařilo najít automobil. Nedaleko nahlášeného místa činu byl zapadlý v poli poblíž štěrkové lesní cesty. Kriminalisté se v něm snažili najít stopy, které by je přivedly k pachateli. Prohlíželi záznamy městského kamerového systému, provedli prověrky v řadě barů, restaurací a heren. Nezjistili ale nic, co by je na stopu lupiče přivedlo.

Ženě žádný postih nehrozí, neudělala nic protiprávního

„Začali jsme mít určité pochybnosti o věrohodnosti ženiny výpovědi. Naše podezření se záhy naplnilo. Žena si celé přepadení vymyslela,“ podotkl vedoucí oddělení obecné kriminality policie v Třebíči Milan Špaček.

Vyšlo najevo, že řidička jela podle navigace, která ji navedla z hlavní silnice na polní cestu. Jenže na rozbahněném poli žena s autem zapadla a nemohla z místa. „Bála se reakce svého zaměstnavatele,“ vysvětlil Špaček, proč si žena vymyslela historku o přepadení.

Přestože řidička na půl dne zcela zbytečně zaměstnala desítky policistů, kriminalistů i strážníků, žádný postih jí od nich nehrozí. Nedopustila se ničeho protiprávního.

„Důrazně varujeme před podobnými smyšlenými nápady, kdy dochází ke zneužití nejen linky 158 ale také ke zneužití práce samotných policistů. Každému oznámení na tísňové lince musíme věnovat náležitou pozornost a náležitě ho prověřit,“ podotkla Dana Čírtková.