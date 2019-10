Statisíce rozházel a nežije řádně. Místo podmínky půjde lupič do vězení

„Původní trest byl nepřiměřeně mírný. Obžalovanému polehčuje jeho doznání a můžeme hovořit o určité lítosti. Ale nejde mluvit o tom, že před spácháním trestné činnosti vedl řádný život. Pokud si někdo půjčuje peníze, neplatí své dluhy, žije na úkor druhých, nepracuje, to nelze označit za řádný život,“ vysvětlil předseda odvolacího senátu hlavní důvody k přeměně trestu.

V září soudci Okresního soudu Plzeň-jih uvěřili Palečkovým slibům, že se napraví. Vyvázl s podmíněným trestem na 30 měsíců a čtyřletým dohledem probačního úředníka.

Senát odvolacího soudu dnes ale vyhověl názoru státní zástupkyně, že v případě Palečka musí být trest nepodmíněný, a poslal ho do vězení na dva roky. Verdikt je pravomocný.

Podle soudu jednadvacetiletý obžalovaný loupil po předchozím uvážení a na čin se připravoval. Nasadil si na hlavu kuklu a s nožem v ruce donutil obsluhu benzinky, aby otevřela trezor a vydala mu přes 360 tisíc korun. Místo dobře znal, protože tam občas chodil mýt stojany.

Po přepadení se schovával v lese. Když uslyšel psovody, dostal strach. Běžel zpátky na čerpací stanici a tvrdil, že viděl pachatele a pronásledoval ho, ale on mu utekl.

Policisté Palečka zatkli necelých deset dnů po činu. V kapse mu zbývalo jen 190 korun. Uloupené peníze použil na zaplacení části dluhů, nakoupil si elektroniku a upozornil na sebe také tím, že si půjčil luxusní automobil Bentley.

„V jeho neprospěch musíme hodnotit to, že peníze získané činem doslova roztočil a rozházel,“ připomněl soudce.

Palečkův advokát se ho v závěrečném návrhu pokoušel přesvědčit, aby podmíněný trest neměnil. Argumentoval tím, že když bude obžalovaný pod dohledem probačního úředníka, bude na svobodě pracovat a rychleji splatí dluhy.

„Asi čtrnáct dnů před činem mě kvůli finančním potížím matka vyhodila z domova. Spal jsem u kamarádky i v autě. Když jsem šel v ten večer přes les kousek od čerpací stanice, začal jsem uvažovat, co udělám. Pak jsem se vrátil do lesa a převlékl se. Rozhodoval jsem se, jestli to udělám, nebo ne. Bohužel jsem se rozhodl špatně,“ vypovídal u soudu Paleček, co se mu honilo hlavou před činem.

Za loupež se zbraní dosud netrestanému Palečkovi hrozil trest od dvou do deseti let vězení.

