Na přemostění železnice v Lysé se po 16 měsících vrací auta

„Ještě nedávno to byl nejdelší opravovaný most ve Středočeském kraji. Byla to unikátní stavba, proto jsme rádi, že se nám podařilo dodržet termín, a dokonce o půl procenta snížit náklady na stavební práce,“ řekl MF DNES radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO).

Přemostění bude otevřeno od pondělního rána. Díky tomu se uleví tisícům řidičů v regionu. Rekonstrukce rozdělila v dubnu 2018 město na dvě poloviny a řidiči museli využívat dlouhé objížďky. „Těším se, že už nebudu muset jezdit tou hroznou cestou přes Stratov, je to dlouhé, pomalé a nebezpečné,“ raduje se Jiří Dvořák z Nymburska.

Stavba trvala 16 měsíců. Nejtěžší bylo podle Vojtěcha Kostihy, mluvčího Metrostavu, který práce prováděl, přesné naplánování stavebních prací s ohledem na požadavky výluk na železnici. „Náročná byla i technologie a postup demolice mostu, stejně jako výroba a výsun 90 metrů dlouhé ocelové nosné konstrukce,“ řekl Kostiha.

Důvodem k rekonstrukci nadjezdu ale byly hlavně poškozené dilatační spáry, kterými do konstrukce zatékala voda.

Ušetřili miliony za výluku

Oprava vyšla zhruba na čtvrt miliardy korun. Krajské správě silnic se ovšem podařilo ušetřit plánované náklady na nezbytné výluky na železnici během bouracích a stavebních prací. „Předpokládané náklady na výluku činily 48 milionů, které jsme měli zaplatit Správě železniční dopravní cesty. Podařilo se nám je snížit na necelých 10 milionů,“ dodal Petrtýl.

Přemostění získalo mnohem větší únosnost a mostní podpory nově také odolají případnému nárazu při vykolejení vlaků. Finální povrch tvoří tichý asfalt, díky kterému bude provoz tišší. „Vzhledem k tomu, že se přemostění nachází v blízkosti rodinných domů, je každé snížení hlukové zátěže důležité,“ míní Petrtýl.