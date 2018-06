Silnice kolem Orlice bude z nejdražších v kraji, čeká na jeden pozemek

Necelý půlkilometr silnice druhé třídy II/305 vedoucí z Týniště nad Orlicí do Albrechtic přijde podle projektu na 187,4 milionu korun. V přepočtu na kilometr je to téměř dvojnásobek oproti ceně připravované dálnice D11 ze Smiřic do Jaroměře.

Je to způsobeno stavbou nového mostu přes Orlici a průchodu záplavovým územím, kvůli němuž musí vozovka téměř z poloviny vést po mostní estakádě.

Přeložka má nahradit stávající cestu nacházející se v havarijním stavu. Jenže silničářům se čas na její přípravu povážlivě krátí. Kvůli vysoké ceně potřebují stihnout dotační výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Jinak hrozí, že kraj na tak velkou investici nenajde v rozpočtu peníze. Pro srovnání: rekonstrukce podobně dlouhého úseku silnice u Borohrádku má stát pouhou desetinu ceny.

„Pokud nebude letos podána žádost o dotaci z IROP, k níž je nutné stavební povolení, může být ohroženo financování takto velké stavby, protože poskytnutá dotace bude vyčerpána na další připravované projekty,“ upozorňuje mluvčí hejtmanství Sylvie Velčovská.

To by však znamenalo zásadní problém pro obyvatele obcí, kteří po silnici jezdí do Týniště nad Orlicí a dál na Hradec Králové či Rychnov nad Kněžnou. Stávající vozovka, na níž je několik inundačních mostů, je už několik let v havarijním stavu.

Silničáři mosty udržují, ale jejich nosnost už museli omezit. Ten v nejhorším stavu vydrží maximální zatížení 14 tun. Pokud by k opravě nedošlo, musela by se zatížitelnost dál snižovat.

„V celé republice se mosty i zavírají. Kdyby se – nedej bože – stalo něco takového i tady, mělo by to naprosto zásadní vliv na každodenní život občanů, které tuto cestu využívají,“ obává se starosta Albrechtic nad Orlicí Jaromír Kratěna.

Chybí jeden pozemek

Kraj začal přeložku silnice připravovat už před deseti lety. Tehdy se počítalo s jejím trasováním západně od stávající cesty a novým napojením na silnici I/11. Jenže projektanti variantu spočítali na 300 milionů korun a kraj ji poslal k ledu. Znovu se o přeložce začalo mluvit před dvěma lety, když se stav současné komunikace propadl do kategorie havarijní.

Vzniknout má nový most přes Orlici západně od toho stávajícího. Přeložka povede těsně vedle nynější silnice a v poslední třetině se na ni napojí. Jenže aby mohli požádat o územní rozhodnutí a stavební povolení, silničářům chybí poslední pozemek,.

„Zneklidňující je, že ta jednání se za rok příliš neposunula. Zábor je přitom v podstatě šíře komunikace, jen několik desítek metrů,“ podivuje se starosta.

Podle mluvčí kraje Sylvie Velčovské je však získání posledního pozemku již blízko: „Komunikujeme s vlastníkem, předpokládáme, že se odkup podaří vyřešit v průběhu července.“

Hned potom chce kraj požádat o územní rozhodnutí i o stavební povolení. K těm potřebuje doložit vlastnictví všech pozemků. Dokumentaci k oběma řízením již má připravenou, hotový je i projekt samotné stavby a kladně skončilo také posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Pokud vše půjde hladce, mohl by kraj získat stavební povolení už na přelomu roku.

Žádost o dotaci chce hejtmanství podat hned zkraje příštího roku. Harmonogram počítá s dokončením stavby v roce 2020. Stavba nového mostu a první části silnice by měla dopravu omezit jen minimálně. S omezeními se počítá až při napojování nového úseku na stávající komunikaci.