Chlapec z Tlučné spěchal na svět, narodil se v sanitce před nemocnicí

14:40

K překotnému porodu do Tlučné na Plzeňsku vyjížděli ráno záchranáři. Těhotnou ženu naložili do sanitky, ale dojet do porodnice s ní už nestačili. Dítě se narodilo ve voze.