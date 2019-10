Přehrada ve Vlachovicích je pro vládu priorita, chystá se výkup pozemků

Na začátku tisíciletí měl Zlínský kraj o čtvrtinu víc vody, než bylo potřeba. Dnes je situace jiná. „Do roku 2017 klesl nadbytek na pouhých pět procent,“ stojí ve zprávě ministerstva pro místní rozvoj.

Je to jeden z důvodů, proč vláda nedávno změnila takzvanou politiku územního rozvoje a umožnila tak pokračovat v přípravách na stavbu vodního díla Vlachovice.

Dokument projednala jako mimořádný a ve zkrácené lhůtě, což je naprosto nezvyklé.

Argumentem byla naléhavost veřejného zájmu. „Realizace se jeví jako nezbytná pro řešení nedostatku vody v oblasti Zlínska,“ uvádí dále zpráva.

Bylo to průlomové rozhodnutí. „Stát se tím fakticky přihlásil k této velké investiční akci,“ vysvětlila vedoucí odboru územního plánování úřadu Zlínského kraje Alena Miklová.

Jakkoliv to na termínu zahájení stavby nic nemění, byl to nezbytný krok, bez kterého by se přípravy nepohnuly dál.

Mapka s vyznačenou plochou vodní nádrže

„Obsahem aktualizace nejsou zásadní věcné změny. Ale vycházíme vstříc Zlínskému kraji, aby mohl pokračovat v přípravě,“ potvrdila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Teprve nyní totiž může kraj oficiálně vymezit území pro přehradu, včetně dalších ploch a koridorů, které k ní budou patřit.

Vodní dílo Vlachovice má sloužit především k zásobování obyvatel pitnou vodou. Lidé v okolí plánované přehrady stavbu spíše vítají. Dotýká se devíti obcí – Vlachovic, Vlachovy Lhoty, Vysokého Pole, Tichova, Újezdu, Loučky, Valašských Klobouk, Drnovic a Haluzic.

Ve většině z nich měli v posledních letech problémy s nedostatkem vody. Kromě toho ale také přehrada zmírní dopady povodní, stejně jako sucha. Podle plánu stavba reálně začne v roce 2026 a skončí o čtyři roky později.

„K tomu směřují všechny přípravy. Termín zahájení stále platí,“ ujistil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

V současné době finišují přípravy na výkupy pozemků. „Máme rozpis financí, vysoutěženého znalce a proškolený tým lidí,“ dodal Gargulák.

Pro zásoby vody je rozhodující množství sněhu a jarní deště

Na výkupy dvou tisíc pozemků jsou plánované tři roky, počínaje tím příštím. Pracovníky čeká jednání asi s pětistovkou majitelů. Kromě ploch pod vlastní nádrží jde také o pozemky pod retenčními nádržemi, které se budou v souvislosti s přehradou stavět.

Zásadní bude také přeložka silnice mezi Vlachovou Lhotou a Vysokým Polem. Na majetkoprávní vypořádání vláda přislíbila 705 milionů korun.

Zároveň se pracuje na administrativní přípravě stavby, která zabere zbývající čas do jejího začátku. Součástí je i posouzení vlivu stavby na životní prostředí, takzvaná EIA.

O tom, že Zlínský kraj vodu potřebuje, není pochyb ani po letošním srážkově normálním létě. I podzim se zatím vyvíjí tak, jak bývá běžné.

„Jen ať prší, to je dobře. Přehrada ale zůstává prioritou, bavíme se o zajištění vody na dlouhá léta,“ zhodnotil Gargulák.

Z pohledu sucha byl naprosto extrémní loňský rok, kdy vrcholil čtyřletý deficit dešťů a sněhu, v kombinaci s letními tropickými teplotami. Stav podzemních vod i hladiny v přehradách a nádržích ve Zlínském kraji klesly hluboko pod průměr. Stejná byla situace ještě letos na jaře.

Momentálně je ale situace lepší. Všech osm nádrží, které jsou na území kraje, má plné nebo téměř plné zásobní prostory. Zcela plná je přehrada Bystřička, mírně pod 80 procenty naplněnosti zůstávají jen nádrže ve Fryštáku, Luhačovicích a Ludkovicích.

„Stále se ale nedá říct, že by epizoda sucha byla za námi,“ řekl hydrolog z oddělení podzemních vod Českého hydrometeorologického ústavu Martin Zrzavecký.

Kraj se sice dostal z nejhoršího, stále ale zůstává pod průměrem. „Rozhodující je množství sněhu v zimě a jarní deště,“ dodal Zrzavecký.

Poslední zima sice byla na sníh bohatší než předchozí, ale byl hlavně na horách. Během tání tak naplnil řeky a nádrže, ale pod zem se dostala jen malá část vody.

Jarní deště jsou podstatné proto, že se neodpaří jako uprostřed léta, ani je neodčerpá vegetace. Většina tak má naději vsáknout se do země.