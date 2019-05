Studentky navrhly přehradu, teď s ní soutěží. Naučily se i fungování díla

Jak v republikové konkurenci uspěly, se dozvědí v pátek. „Minulý rok model z vlnité lepenky u nás stavěl jeden student z maturitního ročníku. Paní učitelka pro něj sháněla někoho do týmu a my dvě jsme se přidaly. Stavěli jsme knihovnu a byli třetí v republice. Letos jsme to chtěly zkusit samy,“ vysvětlila Adéla Ulenfeldová, proč se s kamarádkou do soutěže zapojily.

Vymyslet návrh přehrady jim trvalo dva týdny. „Jsme dvě, tak jsme se rychle shodly. Pak jsme začaly s hrubou konstrukcí a potom jemnějšími detaily,“ popsala práci. Od února se dívky scházely dvakrát do týdne, poslední měsíc denně.

Pracovaly pod vedením pedagožky Silvie Kempové. „Téměř jsem do toho nezasahovala, má jít o jejich návrh a vizi. Diskutovaly jsme jen nápad postavit na hrázi hotel. Nakonec od toho upustily, z bezpečnostního hlediska by to asi nebylo ideální,“ komentovala učitelka.

Soutěží osmadvacet týmů

Dívky musí znát i fungování vodního díla, podmínkou soutěže byl totiž řez do jeho útrob. „To jsme si hledaly na internetu. Jinak je naše přehrada originál, takovou v reálu nikde nenajdete,“ dodala Ulenfeldová. Model o rozměrech metr na metr a půl teď čeká na hodnocení.



V klání staveb z vlnité lepenky letos soutěží osmadvacet týmů z celé republiky. Úkolem mladých stavařů je vytvořit originální projekt stavby umělé vodní nádrže s přehradní hrází. Model musí být z vlnité lepenky a umožnit pohled do vnitřního uspořádání stavby.

„Zpracování modelů přehradní hráze se všemi jejími funkcemi je složitý úkol, vyžaduje určitou znalost oboru vodního hospodářství. Věříme, že některé studenty náhled do problematiky vodních staveb zaujme,“ uvedl při zahájení soutěže Jiří Pagáč, tehdejší ředitel Povodí Odry, jež je partnerem ročníku.