Radost z koupání kazí sinice, nejhůř je na tom Skalka a Velký rybník

Nejhůř je na tom tradičně přehradní nádrž Skalka u Chebu a Velký rybník u Hroznětína, kde rozbory odhalily zhoršenou kvalitu vody. Vyplývá to z výsledků aktuálních rozborů Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje.

Na obou koupalištích se přitom s kvalitou vody potýkají dlouhodobě, v loňské sezoně na obou místech dokonce hygienici v druhé polovině sezony vyhlásili zákaz koupání.

Na jiných přírodních koupalištích v Karlovarském kraji by problémy s kvalitou vody být neměly. Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi je podle aktuálních měření na karlovarské Rolavě. Naopak nejlepší známkou hygienici ohodnotili například koupaliště Michal v Sokolově, Bílou vodu u Chodova, Dřenici na Jesenici nebo nádrž Tatrovice.

„Na Velkém rybníku jsou problémy s vodním květem a registrujeme i velký obsah chlorofylu. Masivní nárůst toxických sinic jsme nezaznamenali,“ uvedla ředitelka odboru obecné a komunální hygieny Krajské hygienické stanice Kateřina Jáglová.

Od sinic má pomoci moderní technologie

Právě s toxickými sinicemi Velký rybník u Hroznětína už léta bojuje. V parných dnech musejí lidé hledat jiný způsob, jak se zchladit, protože voda je zdraví nebezpečná. Letos však město do boje se sinicemi zapojilo moderní technologii. Na pontonech v nádrži plavou tři speciální ultrazvuková zařízení, která by měla sinice likvidovat.

„Výsledky bychom měli vidět do dvou měsíců. Tady platí, že čím je nádrž mělčí, tím je účinnost této metody nižší. A u nás máme maximální hloubku kolem dvou metrů. Průběžné měření účinnosti metody se uskuteční tento týden,“ uvedl tamní místostarosta Zdeněk Jánský s tím, že v Česku je to pilotní projekt, kdy se metoda poprvé zkouší na tak velké ploše.

Výsledky unikátní operace zajímají i Cheb, který má v těsném sousedství nádrž Skalka. Ta bojuje se sinicemi prakticky od svého napuštění.

„Město už v minulosti několikrát jednalo s Povodím Ohře, nabízelo, že se bude na projektu likvidace sinic finančně spolupodílet a nechalo si kompletní problematiku sinic zpracovat. Součástí byl i návrh opatření, která by vedla k eliminaci sinic ve vodě. Zatím se to ale nedaří,“ uvedl mluvčí města Cheb Tomáš Ivanič.

Jenže mluvčí státního podniku Povodí Ohře Jan Svejkovský si myslí, že firma, kterou zastupuje, nemá za úkol zlepšovat kvalitu a jakost vody. „To by měla být snaha těch, kteří nádrž využívají. Podle mého tedy města, případně podnikatelských subjektů v okolí. My do této problematiky můžeme vstoupit pouze jako odborný garant,“ vysvětlil Svejkovský.

Přesto se už v minulosti uskutečnilo na Skalce několik pokusů o omezení výskytu sinic. „Bohužel se ukázalo, že není síla, jak je z nádrže dostat. Navíc se v současné době už nesmí vnášet do vody soli mědi a hliníku, kterými se dříve sinice likvidovaly. Tyto látky, jako například dříve hojně používaná modrá skalice, do přírody nepatří. Důkazem je to, že ještě dnes je nacházíme na dně nádrže. Navíc se tyto soli dostávají do potravního řetězce,“ dodal Svejkovský.

Odborníci varují, že koupání ve vodě zamořené sinicemi může i při krátkodobém pobytu vyvolat alergické reakce, například v podobě vyrážky nebo podráždění očí.