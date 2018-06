Hráz Černé Nisy se provizorně otevřela. Zkrachovala firma, co ji opravovala

Stavbaři se tak na jizerskohorskou přehradu vrátí a hráz se příští rok znovu zavře. Rekonstrukce se zároveň prodlouží a prodraží.

„Práce začaly loni, letos měly skončit. Musely se jen přerušit, neboť polská firma se dostala do insolvence a nebyla schopná plnit své závazky,“ upřesnil ředitel jabloneckého závodu Povodí Labe Bohumil Pleskač.

Firma rekonstruovala korunu hráze. Nejsou v ní totiž izolace a do přehrady zatéká. Voda narušuje zdivo. Povrch hráze je zatím provizorně zakonzervovaný.

Opravy začnou až příští rok

U více než sto let starého vodního díla se v minulosti obnovovaly jen přelivy. Na takto rozsáhlou opravu zatím přehrada čekala.

„Je to pro nás komplikace. Teď se musí udělat nová dokumentace, zakázka se musí znovu vysoutěžit. Budeme pokračovat znovu v příštím roce. Dřív se to nestihne. Náklady budou vyšší,“ upozornil ředitel Pleskač.

Jedná se o nejvýše položenou přehradu v Čechách a i kvůli drsnějším klimatickým podmínkám musejí stavbaři počítat s výrazně kratší sezonou. Stavbu zároveň komplikuje i úzký prostor hráze, náročnější je na Černé Nise i doprava materiálu.

Na Fojtku se nemůže do konce listopadu

Naproti tomu modernizace přehrady Fojtka je po několika letech příprav v plném proudu. Akce je obdobou stavby na vodním díle Mlýnice, která následovala po povodni v srpnu roku 2010. Stavební práce přinesly omezení.

„Od 1. dubna do 1. listopadu bude uzavřena hráz včetně podhrází jak pro pěší, tak i pro cykloturisty,“ upozornil ředitel Pleskač.

Úprava na Fojtce má mimo jiné umožnit bezpečné převedení extrémní povodně přes korunu hráze. Firma kompletně opravuje části koruny. Také tam ji firma rozebírá, pokládá nové betony, vyměňuje izolace nebo obnovuje odvodnění.

„Stabilizuje se také pata hráze formou kaskády. Je navržena jako zasypaný betonový žlab se šikmou, hřeby kotvenou, boční stěnou ze stříkaného betonu. Dno kaskády bude tvořeno betonovými stupni,“ nastínil jednu z úprav ředitel Pleskač.

Přehrada také získá moderní prvky měření, novou elektroinstalaci a osvětlení. Oprava vyjde na 10,7 milionu korun a má skončit v říjnu. Stavbu spolufinancuje dotace ministerstva zemědělství.

Libereckou přehradu vypustí

Více než stoletá přehrada Harcov v Liberci na rozsáhlou stavební obnovu teprve čeká, Povodí Labe ji intenzivně připravuje. Práce by měly začít příští rok na podzim, s koncem se počítá v roce 2022. Náklady se odhadují na téměř 300 milionů korun. Modernizace především zvýší retenční objem nádrže a zlepší podmínky pro ochranu Liberce před povodněmi.

Povodí Labe počítá s tím, že stavební povolení získá v srpnu, v září by pak mohlo nabýt právní moci. Příští rok bude společnost vybírat firmu. V říjnu 2019 by pak mohla začít stavba. Hlavní práce by podle předpokladu měly trvat dva roky.

Přehrada by se měla začít vypouštět od podzimu 2019.

„Během této doby se vyčistí nádrž od nánosů, odstraní se původní dožilé železobetonové konstrukce v nádrži u městské pláže, opraví se zídky vedoucí v souběhu s perkovou cestou podél nádrže. Dojde k výstavbě štoly v otevřeném výkopu v patě návodní strany hráze,“ nastínil práce Bohumil Pleskač.

S opětovným napuštěním vodního díla se počítá na podzim 2021. Do června následujícího roku by měly skončit i terénní úpravy.