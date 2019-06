V hracholuské přehradě je vody dost, vidět je až do třímetrové hloubky

Kvalita vody rybníky a venkovní koupací nádrže mají zatím dobrou kvalitu vody - například v Tachově, Rokycanech a koupací biotopy v Dobřanech a Blovicích

přehrada Hracholusky - u hráze je voda průhledná do třímetrové hloubky

přehrada České údolí u Plzně - voda průhledná jen do půlmetrové hloubky, odborníci v ní plavání nedoporučují

Velký bolevecké rybník v Plzni - kvalita vody zatím dobrá a bez sinic, voda průhledná do 3,5 metru