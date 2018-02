Kauza Hron: Pardubice dostanou peníze za předražené parcely zpět

Zajímavý zvrat čeká kauzu kolem nákupu tří pozemků ze strany Služeb města. Ty firmě patřící radnici za více než pět milionů korun prodala v květnu 2016 rodina tehdejšího člena představenstva společnosti Karla Hrona. Ta koupí kus lesa od firmy zpět.

„V pondělí na radě města budeme schvalovat doporučení představenstvu Služeb města, aby pozemky prodalo zpět původním majitelům. Nemám pochyby o tom, že bod projde a vedení firmy transakci provede,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Podle něj s nápadem přišli sami původní majitelé. Jejich počínání totiž na první pohled naznačovalo, že celý obchod nebyl zrovna košer. „Řekl bych, že jim právníci poradili, aby tento krok udělali. Když se totiž člověk koukne na to, jaké jsou sazby za podobné činy, tak se té nabídce ani nedivím. Pro nás je pozitivní, že městu bude nahrazená celá škoda,“ řekl Martin Charvát.

Co se vlastně s třemi lesními pozemky nedaleko Černé za Bory dělo? Pardubický politik Karel Hron, zvolený za hnutí ANO do zastupitelstva prvního městského obvodu a představenstva Služeb města, je v červnu 2015 získal v exekuční dražbě za 959 tisíc korun.

Ovšem 11. března 2016 je převedl do společného jmění s manželkou Miluší Hronovou a už 5. dubna téhož roku se pozemky dál posouvaly do majetku jeho tchyně Marcely Babíčkové. Ta pak 23. května 2016 uzavřela kupní smlouvu se Službami města, které jí za kus lesa vyplatily přesně 5 023 900 korun.

O pozemcích odkloněných tchyni Hron raději nehlasoval

Hron na sklonku listopadu uvedl, že kolem kauzy je mnoho nepřesností a bude to řešit s právníkem. Podle něj nešlo o nevýhodný obchod a je schopný to doložit. „Nic jsem SmP nezamlčel, při hlasování jsem nehlasoval, dané pozemky sousedí s městskými a cena byla OK. Za stejné peníze mohla tchyně prodat lesy soukromému majiteli,“ napsal redakci MF DNES Hron v textové zprávě.

Ovšem například opoziční zastupitelé měli na pohled zcela jiný pohled. Navíc kauza přiživila kritiku radních, kteří po začátku volebního období nepustili oproti zvyklostem opozičníky do dozorčích rad městských firem.

„Jde o vaše selhání a lidé z firmy ho jen zneužili. Začalo to výletem do JAR, pak přišly výhrůžky opozičníkům, aby se kauzou nezabývali, poté přišlo na řadu kupování drahých a zbytečných pozemků Na Vinici a vše graduje skandálem pana Hrona,“ sečetl hříchy akciovky zastupitel Petr Klimpl z ODS.

Nutno dodat, že vůbec nehájil kolegu z Babišovy partaje ani primátor. „Bohužel celý případ nese stopy účelového podvodu,“ řekl Charvát s tím, že Hron sice na představenstvu osobně nehlasoval, ale účastnil se ho. „Měl podle zákona vystoupit a měl kolegům říct vše, co o pozemcích věděl. To podle mých zpráv neudělal,“ uvedl těsně po vypuknutí skandálu Martin Charvát.

Podle něj však zpětný odprodej pozemků ani zdaleka neznamená, že Hronově rodině už nic nehrozí. „Policie bude případ vyšetřovat dál a je možné očekávat, že nakonec skončí u soudu. U něj by samozřejmě mohlo nahrazení škody fungovat jako polehčující okolnost,“ dodal primátor Pardubic.

Ten společně s kolegy z rady po vypuknutí skandálu jednal poměrně tvrdě. Hron a jeho kolegové z představenstva museli z firmy odejít. Tehdejší předseda Vítězslav Novohradský z ČSSD přišel o post radního a Hron skončil v hnutí ANO. „Osobně bylo pro mě jednání těchto lidí velkým zklamáním. Je to pro nás signál, že musíme lépe vybírat lidi na kandidátky,“ řekl Charvát.