Akce je pořádána v rámci Národního týdne manželství, který je letos vyhlášen na týden od 12. do 18. února 2018. Jeho mottem je Manželství bez mýtů. Cílem této akce je povzbudit ty, kdo se do manželství chystají nebo už jsou svoji, aby v tomto týdnu zvláštním způsobem investovali do svého vztahu, který si to určitě zaslouží, neboť dobré manželství není samozřejmost.

Více informací o národním týdnu manželství najdete na www.tydenmanzelstvi.cz.