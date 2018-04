Před cestou do práce zapomeňte, že máte auto. Soutěž má motivovat Přerovany

„Chceme motivovat lidi, aby využívali šetrných forem dopravy. Přispějí tím nejen ke zlepšení kvality ovzduší a snížení dopravní zátěže města, ale i k posílení vlastní fyzičky,“ konstatoval přerovský cyklokoordinátor Jiří Janalík.



Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Stačí se od 9. do 30. dubna 2018 zaregistrovat na webových stránkách města www.prerov.eu, vytvořit s kolegy či dospělými spolužáky tří až pětičlenný tým - a od začátku do konce května si ve staženém formuláři evidovat cesty do práce a z práce, anebo ze školy a do školy.



„Nejde nám o kilometry, ale o pravidelnost. Úspěšné týmy se pak dostanou do soutěžního slosování a mohou si odnést pěkné ceny,“ podotkla Jana Pivodová z přerovského magistrátu. Soutěžící z týmů by se měli mezi sebou „hecovat“ – a sami se tak motivovat k tomu, aby ráno své auto obešli obloukem a využili jen nohy.

Týmy se budou registrovat zdarma, navíc mají možnost stáhnout si z webových stránek města logo akce „Přerov jede na kole“ a využít ho k potisku triček či dresů. V pravidlech soutěže najdou i kontakt na firmu, která jim nabízí pro tyto účely zvýhodněné ceny. „V průběhu května mohou účastníci soutěže navštívit i partnery akce – v restauraci Base Camp v Kainarově ulici dostanou jednu kávu zdarma a v Baště u Dokládalů, která se nachází u Laguny, mají zajištěný jeden osvěžující nápoj,“ řekla Jana Pivodová.

Soutěžící mohou navíc své úsilí znásobit v klání, které bude hledat nejoriginálnější snímek týmu. Každé zaregistrované družstvo může zaslat do 20. května na adresu: prerovjedenakole@email.cz maximálně dvě fotky - a na webu pak bude od 22. května do 10. června probíhat hlasování veřejnosti.