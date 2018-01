Pražské mosty jsou na spadnutí, na kritický stav ukazuje nová analýza

Metropole dlouhodobě přistupuje ke svým mostům macešsky. Změnu v jednání si vynutilo až prosincové zřícení trojské lávky, při němž byly zraněny čtyři osoby. Novou správu o stavu mostů v úterý představila Technická správa komunikací (TSK) na jednání magistrátního výboru pro dopravu.



Dokument, jejž má MF DNES k dispozici, řadí stav mostů do sedmi kategorií, z nichž tři poslední popisují stav jako špatný, velmi špatný a havarijní. Do nich je zařazeno 124 mostů a lávek, což odpovídá téměř pětině všech takových objektů ve městě. Nejhůře je na tom železniční most na Výtoni a mostek u stanice metra Nové Butovice.

Stav jako u trojské lávky

Ve velmi špatném stavu je 23 mostů. Mezi nimi jsou i velké historické mosty, po nichž se denně přepraví tisícovky lidí. Jde o Palackého, Karlův a Libeňský most. Spadlá trojská lávka přitom byla v mírnější kategorii, vedené jako špatný stav, do níž se řadí další velké mosty. Kupříkladu Jiráskův a Mánesův most nebo most Legií.

Jaký je stav pražských mostů

„Jsem z toho v šoku. Bohužel město a TSK mají utkvělou představu, že nové stavby mají přednost před údržbou. Až když se zřítí lávka, tak se ukazuje, že je v podobném stavu obrovské množství mostů,“ řekl MF DNES předseda dopravního výboru Matěj Stropnický (Trojkoalice/Zelení).

Zároveň dodal, že ač jsou některé mosty ve stejné kategorii jako spadlá lávka, mají jiné konstrukce, čímž je riziko pádu nižší.

Kromě toho, že se v reakci na zřícení lávky prověřil aktuální stav mostních objektů, se také ukázalo, že se o jejich „kondici“ dosud město a TSK příliš nezajímaly. Šéf společnosti Petr Smolka na jednání výboru sdělil, že objekty v havarijním stavu plánovali opravit až v roce 2019. Kvůli trojské lávce se dočkají rekonstrukce už letos, do té doby je na ně zakázán vstup.

S velkými investicemi se však pro letošek nepočítalo celkově. „V rozpočtu pro tento rok jde na mosty jen 43 milionů korun,“ uvedl náměstek ředitele TSK Jiří Trávníček. Rozpočet město tvořilo a schválilo ještě před pádem lávky. Proto chce TSK podle svého ředitele požádat o navýšení rozpočtu o 130 milionů korun, aby se firma mohla pustit do nezbytných oprav.

Podklady nejsou připravené

Kdy výbor doporučí navýšení financí, není zatím jasné. Stropnický totiž TSK zkritizoval, že žádá o peníze, aniž má připraveny podklady pro opravy. Příkladem je Palackého most. TSK by ho chtěla v tomto roce začít opravovat, ještě však neprovedla ani jeho diagnostický průzkum, jenž je třeba pro vypracování návrhu rekonstrukce.

Do měsíce tak musí zástupci společnosti přinést na město přesný rozpis, kolik korun a do jakých objektů má jít a v jaké fázi jsou projekty rekonstrukce jednotlivých mostů. „Není to tak dávno, co na TSK zasahovala policie kvůli zakázkám. Odmítám jim tam poslat 200 milionů, aniž bychom věděli, nač přesně jdou,“ líčil po jednání Stropnický.

Opoziční zastupitel Filip Humplík (ODS) se zase podivoval, proč TSK dostala pro letošní rok na běžnou údržbu mostů jen 155 milionů korun, když žádala 215 milionů. Zvlášť ve chvíli, kdy se dlouhodobě nedaří vedení metropole investovat a miliardy leží ladem.

Z vyjádření zástupců TSK vyplynulo, že o peníze sice žádali, ale nepříliš horlivě a na špatný stav mostů nijak výjimečně neupozorňovali. Podle Stropnického, který jakožto předseda výboru chodí na jednání radních magistrátu, se o problematickém stavu mostů vedení města nikdy nebavilo ani si tam jejich správce neřekl o finance, které jsou na rekonstrukci objektů potřeba.

Stropnický také MF DNES sdělil, že podfinancovaná správa mostů padá i na hlavu náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD), jenž má na starosti dopravu. Koalice by proto měla probrat, zda je vhodné, aby ve funkci zůstal, když se věnuje i poslaneckému postu.

Nezvládání funkce Dolínek odmítá. „Po téměř dvaceti letech, kdy předchozí vedení města na investice kašlalo, jsem to rozpohyboval a dali jsme do mostů přes miliardu korun. Něco jde na hlavu TSK, ale leckde je to komplikovanější. Být Matějem Stropnickým, spíš bych se zaměřil na to, aby Zelení přestali v Praze stavby blokovat,“ uvedl Dolínek. Odborníci už dříve uvedli, že investovat 1,2 miliardy do mostů v průběhu čtyř let je málo.