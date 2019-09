Místo odvolání šéfa plynárenské se pražská koalice hádala o mlčenlivosti

Měla to být velkolepá bitva mezi představiteli pražské koalice, na jejímž konci mohlo být odvolání ředitele Pražské plynárenské Pavla Janečka.

Jenže nakonec se z úterní valné hromady za účasti pražských politických špiček v čele s pirátským primátorem Zdeňkem Hřibem stala fraška ve stylu historek o Kocourkovských. Pavel Janeček zůstává na svém místě. Valná hromada nepřinesla ani žádnou další zásadní informaci pro budoucnost jediné samostatně výdělečné velké městské firmy, jež loni vykázala před zdaněním zisk jedné a čtvrt miliardy korun.

A příkopy mezi Piráty na jedné a Spojenými silami pro Prahu v čele s TOP 09 na druhé straně se opět o něco prohloubily.

Nejprve je nutné si stručně připomenout, co sporu o Pražskou plynárenskou předcházelo.

Piráti v březnu vyslali do dozorčí rady společnosti senátora Lukáše Wagenknechta, který se kdysi ve zlém rozešel s tehdejším ministrem financí Andrejem Babišem. Následně Piráti začali vyčítat vedení firmy, že dozorčí radě odmítá předat klíčové informace o hospodaření. Janeček a spol. se hájí, že když to dělali, ocitaly se informace okamžitě v médiích, pročež se věcí zabývá policie.

Kromě toho Piráti kritizují třeba i to, že nepřímý dodavatel Pražské plynárenské v roce 2015 správně neodvedl DPH v řetězci obchodů s plynem, což také prověřuje policie. Podle Pirátů je obojím vinný Janeček, a proto by ho rádi „sestřelili“. Jenže to se pranic nelíbí TOP 09, jejíž radní Jan Chabr má Pražskou plynárenskou v gesci. Topkaři argumentují tím, že je nesmysl měnit vedení firmy, která vydělává.

To nejdůležitější se odehrálo v pondělí před valnou hromadou. Setkali se totiž lídr TOP 09 Jiří Pospíšil se šéfem třetí koaliční strany Praha sobě Janem Čižinským a domluvili se, že budou postupovat společně. Tedy držet Janečka proti Pirátům. S tím, že radní Hana Marvanová (za STAN) by případně mohla požadovat audit.

Z úterního zhruba čtyřhodinového jednání tak téměř polovinu času zabrala přestřelka o to, zda musejí zúčastnění politici podepsat smlouvu o mlčenlivosti o věcech jednání pod pokutou milion korun. Zdeňku Hřibovi se to hrubě nelíbilo.

Podle zjištění MF DNES tvrdil, že jako primátor má podle zákona nárok na všechny informace o Praze bez ohledu na smlouvu o mlčenlivosti. Když mu právníci vysvětlili, že to tak není, začalo se licitovat o výši případné pokuty.

Piráti navrhovali 10 tisíc, nakonec se všichni shodli na 100 tisících korunách. Pak už jednání pokračovalo podle očekávaného scénáře. Handrkovali se Chabr s Hřibem, Pospíšil s Wagenknechtem a nakonec vše zůstalo při starém. Zatím. Primátor Hřib totiž prý řekl, že kdyby nebylo TOP 09 a Prahy sobě, Janeček už by ve funkci nebyl. Brzy se tak dá očekávat pokračování.