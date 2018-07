Prázdniny v Telči startují. O víkendu zahrají Tata Bojs nebo Mišík

Velká zahajovací scéna na Panském dvoře v Telči, která bude otevřená 27. a 28. července, je novinkou letošních Prázdnin v Telči. Vedle Mydy Rabycad, kteří v současnosti patří mezi nejúspěšnější české kapely v zahraničí, zde druhý den v sobotu vystoupí legendární rock’n’rolloví Tata Bojs, kteří letos slaví třicet let od založení kapely.

Tak jako každý rok na Prázdninách v Telči vystoupí přední jména české hudební, především folkové, scény. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty Hradišťanu, Lenky Filipové, Václava Neckáře, Vlasty Redla, Vladimíra Mišíka, Michala Prokopa a několika desítek dalších interpretů. Na čtyřech festivalových scénách vystoupí dohromady téměř stovka hudebníků.

Chybět nebudou ani klubové koncerty na Panském dvoře, kde v divoké atmosféře nočního baru zahrají třeba Xavier Baumaxa, Květy, Helemese, Voilà, Epy De Mye, Tygroo nebo Teepee. Program klubové scény je ovšem mnohem širší. Kompletní program celého festivalu najdete na webu festivalu.

Prázdniny v Telči mají také každý rok bohatý doprovodný program, ať už jsou to volně přístupné koncerty na telčském náměstí, divadelní pohádky v zámeckém parku nebo festivalové dílny, odkud si malí i velcí návštěvníci mohou odnést vlastnoručně vyrobené dárky.

Další novinkou, kterou letošní Prázdniny v Telči přinášejí, je filmová sekce. Návštěvníci dostanou jedinečnou možnost vidět filmy s hudební tematikou, které buď vůbec nebyly v české distribuci, nebo běžely jenom krátce, a i přes to se z nich pak staly doslova kultovní snímky. K vidění budou filmy jako David Bowie: The last Five Years, V nitru Llewyna Davise nebo Pátrání po Sugar Manovi.

Předprodej vstupenek na Prázdniny v Telči běží na webu festivalu www.prazdninyvtelci.cz.