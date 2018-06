Prázdniny odstartují Létohrátky

„Veseléto nabízí již řadu let bohatý a pestrý program pro všechny věkové generace. Cílem je oživit v letních a prázdninových dnech dění v centru města a přilákat do něj co nejvíce návštěvníků, což se nám daří,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Létohrátky - neobyčejný rodinný festival, letos se spoustou zábavných prvků nového cirkusu. Konat se bude v sobotu 30. června ve frýdeckém Parku pod zámkem od 14 hodin.

Po parku se budou celé odpoledne pohybovat klauni a artisté na chůdách, děti se budou moci projet na ponících, povozit se na kolotoči nebo zaskákat na trampolíně. Připraveny budou i soutěže a výtvarné dílničky, divadelní představení i hudební vystoupení. Samozřejmě nebude chybět ani bohaté občerstvení.

Vstup, stejně jako na většinu akcí Veseléta, je zdarma.

Program:

14.00 Tři malá prasátka / Buchty a loutky

15.30 Zuby nehty / Dítkám

16.45 Leontína a Alexandro

17.45 Kocour v botách / Buchty a loutky

18.30 Akrobatiko / Cirkus trochu jinak

Veseléto - program – najdete na: www.kulturafm.cz