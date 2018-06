Prázdninový kolotoč odstartuje bláznivá šmoulí show, na děti čekají čtyři týdny zábavy

Prázdninový kolotoč závidí Bohumínským rodiče i děti z jiných měst. Čtyřtýdenní maraton zábavy, her, soutěží i výletů je zdarma, navíc s dozorem a možností vyhrát atraktivní ceny. „Jde o unikátní projekt, který v Bohumíně funguje už od roku 2010 díky bezvadné spolupráci naší kulturní agentury K3 a dvacítky organizací, které u nás ve městě působí. Všichni společně každoročně připravují pro naše bohumínské děti atraktivní program, díky němuž se rodiče mohou spolehnout na to, že každé všední červencové dopoledne je o jejich ratolesti postaráno,“ vysvětlil starosta Bohumína Petr Vícha.

Každý, kdo by se chtěl Prázdninového kolotoče zúčastnit, se musí zaregistrovat. A to nejlépe v neděli 1. července na náměstí T. G. Masaryka, kde dostane průkazku kolotočáře s kódem i vlastní identifikační náramek. O slavnostní zahájení kolotoče se letos postará zábavný program Wikiho bláznivá show se šmouly, který začíná v 15 hodin. „Registrace je ale možná i průběžně před kteroukoliv jednotlivou akcí. Na programu je letos třeba seznámení s novým workoutovým hřištěm, hledání skřítků s bohumínskými myslivci, tvůrčí výtvarný den v ateliéru a další. Jde o koktejl uzpůsobený tak, aby bavil holky i kluky, menší i větší děti,“ řekl ředitel pořadatelské městské agentury K3 Bohumín Karel Balcar. Jak dodal, v knihovně každý pracovní den poběží také malý kolotoč s indoorovým programem od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Děti si musí vzít na každou akci vlastní pití, svačinu, kšiltovku nebo šátek na hlavu. Na sportovní aktivity by měly mít vhodnou obuv, pro jízdu na kole se musí vybavit helmou a zkontrolovaným a funkčním kolem. Program vyvrcholí v pátek 31. srpna, kdy během závěrečné show v kině K3 mohou účastníci červencového programu vyměnit nasbíraná razítka ze své průkazky za slosovatelný los do velké tomboly, kde mohou vyhrát společenské hry.