Kněz zfackoval pohřebáka, protože vstoupil za oltář a odmítl otevřít rakev

Pohřebák domlouvá s farářem podrobnosti posledního rozloučení, ale za „neznalost“ od něj dostává dvě rány a smuteční obřad se přesouvá na jiné místo.

Tak nezačíná jadrný vtip, ale jde o incident, který se stal v půli dubna v pravoslavném kostele na náměstí Kapitána Otakara Chlupa ve Znojmě.

Jak se vlastně událost, kterou se zabývá také znojemská policie, odehrála? Rozmíška začala ve chvíli, kdy se chtěl pracovník místního Pohřebního ústavu Musil domluvit s knězem Cyrilem Bočkarevem na průběhu obřadu.

Přinesl svíčky a úmrtní list, zároveň mu oznámil přání pozůstalých, kteří chtěli z pietních důvodů nechat zavřenou rakev. Jenže pravoslavný farář trval na jejím otevření během celého smutečního rozloučení.

Do toho přišel varhaník, a protože ho duchovní odbyl s tím, že varhany nepatří do kostela, ale k táboráku, chtěl jít domů. Místo toho byl svědkem napadení.

Šlo o výchovnou facku, tvrdí kněz

„Pracovník pohřební služby řešil další podrobnosti k obřadu, ale nevědomky vstoupil za oltářní zeď svatých obrazů a tam dostal od faráře facku na znamení, že v prostoru nemá co dělat. Atmosféra byla potom velice špatná, kněz rozčilený, choval se nemístně a pozůstalí byli v šoku,“ popsal pro MF DNES varhaník a současně katolický jáhen Willi Türk. „Udeřil mě rukou do levé tváře a ucha,“ potvrdil napadený Zdeněk Jeřábek.

Facku, kterou označil za výchovnou, kněz Bočkarev přiznává. Prý k ní přistoupil proto, že pracovník pohřební služby vešel k oltáři bez povolení. A ačkoliv byl slovně vykazován, neuposlechl.

„Ve Starém zákoně se píše, že kdo vstoupí neoprávněně do této svatyně, tomu smrt! Proto kromě všech nařčení proti pravoslavnému duchovnímu můžeme přidat i to, že se nedržel biblického ustanovení, když nechal pracovníka pohřební služby odejít živého,“ prohlásil Bočkarev.

Dodal, že při duchovním obřadu je třeba se modlit za spásu duše a žádné instrumenty – v tomto případě varhany – nemohou nahradit srdečnou lidskou modlitbu. A ani parafínové svíce do pravoslavného chrámu nepatří. „Parafín je ropný odpad a u pravoslavných se žádný odpad jako oběť Bohu použít nedá. Máme svíčky z včelího vosku,“ vysvětlil Bočkarev.

Jednou fackou však celý příběh neskončil. Po ní totiž vzal jáhen Türk šokované pozůstalé do římskokatolického kostela sv. Mikuláše a nabídl jim, že se můžou se zemřelou maminkou rozloučit právě tam. „Vřele to přivítali, protože to celou situaci vyřešilo,“ popsal Türk.

Napadený je v pracovní neschopnosti

Jenže když šel Jeřábek oznámit Bočkarevovi, že obřad bude jinde a že očekává omluvu za napadení, dostal facku z druhé strany.

„Začal mi tykat, křičel na mě a udeřil mě přes pravé ucho a tvář tak silně, že špatně slyším, bolí mě hlava a krční páteř,“ popsal Jeřábek, který po napadení skončil na pohotovosti. S vpáčenými bubínky a pohmožděnou krční páteří je dodnes v pracovní neschopnosti. Tvrdou ránu vysvětluje tím, že se Bočkarev věnuje bojovým sportům.

Pravoslavný kněz přešel do útoku. Pro MF DNES naznačil, že zesnulá vůbec nemusela v rakvi být.

„Když pozůstalí truchlí nad rakví, to ještě není záruka toho, že uvnitř někdo leží. Opakovaně se objevují případy, kdy se ke kremaci nebo pohřbu podává prázdná rakev, případně zatížená třeba ojetými pneumatikami. Důvodů může být několik – třeba že tělo bylo prodáno jako dárce orgánů, předáno k vědeckým účelům nebo prostě pohřební služba pochovává zesnulého v jiné, levnější rakvi, než kterou rodina zaplatila,“ zaspekuloval Bočkarev.

Majitel pohřebního ústavu Jaroslav Musil to však rezolutně odmítl. „Když šel můj pracovník za rodinou a řekl jim, že farář trvá na otevřené rakvi, striktně to odmítla. Nejjednodušší tak bylo říct, že rakev nejde otevřít z infekčních důvodů. Jinak obvykle se to dělá tak, že po úmrtí pozveme někoho z příbuzných k identifikaci, aby nemohlo dojít k záměně,“ uvedl Musil.

Bočkarev nesmí vést bohoslužby

Zastání od „nadřízených“ se Bočkarev nedočkal. Olomoucko-brněnská eparchie pravoslavné církve v českých zemích vyjádřila nad incidentem lítost a všem dotčeným se omluvila. A Bočkarevovi ihned zakázala vykonávání posvátných obřadů a kněžských úkonů.

„Způsob, jakým se zachoval, je neslučitelný s církevním učením a kněžskou etikou. Jsme celou záležitostí otřeseni,“ prohlásil biskup Izaiáš, ředitel Úřadu eparchiální rady.

Dodal, že záležitost budou šetřit církevní orgány a teprve poté rozhodnou, jak s agresivním knězem naloží.

„V tuto chvíli smí Cyril Bočkarev konat v církvi jen to, co je dovoleno každému prostému laikovi. Obvyklé nedělní bohoslužby jsou v našem znojemském chrámu až do odvolání zrušeny, budou se místo nich konat jen laické pobožnosti,“ doplnil biskup.