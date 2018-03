Další pohroma pro zadlužené Prameny, čeká je dražba části majetku

Vyvolávací cena pozemků včetně osmi vrtů minerálních vod je necelých sedm milionů korun. Pro obec je to pohroma. Bude muset uhradit náklady dražby 5,5 milionu korun, navíc musí splácet úroky z dluhu ve výši 1,3 milionu korun ročně. Celková pohledávka téměř 50 milionů korun, kterou nyní obec dluží firmě Real Aspekt Dmitrije Vajnera, tak znovu vzroste.

„Doufali jsme, že se s firmou Real Aspekt, která je nyní naším jediným věřitelem, domluvíme. Bylo by to pro nás výhodnější. Požádala jsem tedy soudního exekutora o pozdržení dražby. Jenže po odstoupení opozičního zastupitele Aleše Ditterta a všech náhradníků za Svobodné Prameny už není zastupitelstvo usnášeníschopné. Nové vzejde až z řádných voleb na podzim letošního roku. A protože jsme se s věřitelem nedohodli, dražbu nelze zastavit,“ krčí bezmocně rameny starostka Michala Málková (Společné Prameny).

Podle jejího vyjádření byla firma Real Aspekt svolná s tím, že umožní obci splácet dluh 59 let jako bezúročnou půjčku ve výši 800 tisíc korun ročně. Součástí smlouvy měl být i závazek, že obec firmě prodá pozemky a vrty, které společnost potřebuje k realizaci svých podnikatelských záměrů, za více než 10 milionů, tedy odhadní cenu stanovenou soudním znalcem.

To se však nelíbilo opozičnímu zastupiteli Aleši Dittertovi. Hodnota majetku, který ve svém posudku vyčíslila znalkyně Petra Michalová, mu připadala příliš nízká. Argumentuje také tím, že odhadce pravděpodobně neměl k dispozici výsledky hydrogeologického průzkumu přírodních minerálních vod z roku 1996. Prodej pozemků a vrtů za takovou částku i celou dohodu označil pro obec jako krajně nevýhodné.

„Pan Dittert měl možnost se k usnesení o ceně vyjádřit na pracovní schůzce, té se však odmítl zúčastnit. Nevíme, z čeho vychází, když míní, že cena stanovená znalcem je nízká. Pokud má jiný posudek, měl by jej předložit,“ ohradila se vůči tomu starostka Málková.

Lidé už jsou naštvaní, říká starostka

Ta také uvedla, že odhad se týká pouze pozemků a technických záležitostí vrtu. „Voda, která tu z vrtů tryská, není naše, ale jako nerostné bohatství patří státu. To je třeba si uvědomit,“ říká starostka, která se v boji za samostatnost Pramenů nechce vzdát. „Nemohu to jen tak zabalit. Vyprosili jsme si odpuštění dluhů, bojovali jsme o každou korunu. Lidé už jsou naštvaní. Myslím, že kdybychom o smlouvě se společností Real Aspekt udělali referendum, že by to dopadlo jinak,“ myslí si starostka a doplňuje, že obec nyní bude půl roku zcela paralyzovaná.

Nevyloučila ani to, že kvůli dluhům dojde i k dalším dražbám majetku Pramenů. Přes to všechno doufá, že se novému zastupitelstvu podaří se s věřitelem dohodnout a dojde k odblokování obecního účtu a obec začne normálně fungovat.

To ostatně potvrzuje i jeden z vlastníků firmy Real Aspekt Dmitrij Vajner Vajner. „Nechceme hodit obec přes palubu. K tomu, abychom mohli naše záměry realizovat, potřebujeme partnera, fungující obec. Budeme se snažit dluh nějak řešit. Už jsme zde investovali spoustu peněz,“ slibuje Vajner s tím, že jeho firma se chce dražby majetku obce zúčastnit.

Společnost Real Aspekt plánuje v Pramenech vybudovat dětskou lázeňskou léčebnu a dům pro seniory. Důvodem jsou vedle vody i unikátní klimatické podmínky, podobné těm v Kynžvartu.

„Zařízení by měla vyrůst na místě, kde už v minulosti lázeňský dům stával. Chceme se v tomto opřít o historii tamních lázní i potenciálu obce. K tomu záměru potřebujeme změnit územní plán. O tom však může rozhodnout pouze usnášeníschopné zastupitelstvo. Jakmile to bude možné, předložíme návrh změny,“ plánuje Vajner s tím, že společnost má v plánu také stáčení tamních minerálek. Stáčírna podle jeho slov vyroste v katastru města Teplá, kam společnost plánuje minerálku přivést potrubím.