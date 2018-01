V zadlužených Pramenech se lidé chystají k mimořádným volbám

Boj o místa v zastupitelstvu je pořádně tvrdý. Svědčí o tom například komentáře na sociálních sítích, v nichž na sobě obyvatelé malé vísky nenechají nit suchou.

V jedné z nejzadluženějších obcí republiky chtějí vládnout místní uskupení Prameny šťastné a veselé, Společné Prameny a Svobodné Prameny. Kromě toho se do boje o židle na radnici pustí také Piráti. Programy mají podobné. Všem jde o rozvoj obce, stěžejní je pak snaha domluvit se s věřitelem na splácení dluhu.

Mimořádné volby se v Pramenech konají, protože vloni v červnu z pětičlenného zastupitelstva odstoupila dvojice opozičních zastupitelů včetně náhradníků.

Starostka Michala Málková je na prvním místě kandidátky uskupení Společné Prameny. Obec vede od května 2012.

„Podařilo se nám snížit astronomický dluh na polovinu. Chtěla bych v práci pokračovat a dosáhnout po dohodě s věřitelem odblokování obecního účtu. To je základní předpoklad, aby Prameny začaly opět žít,“ vysvětlila s tím, že v současné chvíli už má obec jediného věřitele. Tím je firma Real Aspekt, která drží pohledávky za přibližně 60 milionů korun.

Důležitá je spolupráce s největším věřitelem

Lídr Svobodných Pramenů Aleš Dittert má jasno. Obec se podle něj nesmí stát vazalem, a to ani kvůli dluhům, které ji svazují. „Nelíbí se mi, že minulé vedení obce šlo věřiteli ve všem na ruku. Co on řekl, to se udělalo. Nechci, aby se naše obec stala na desítky let pouhou gubernií,“ řekl Dittert a poukázal na to, že obci nejvíc chybí funkční kanalizace a kontejnery na tříděný odpad.

O posty v zastupitelstvu usiluje také uskupení Prameny šťastné a veselé na prvním místě s Annou Fábikovou, která v obci žije už více než dva roky.

„Víc kandidátek znamená, že se ten volební boj změní na soutěž, v níž půjde především o lidi. Sousedé si budou moci vybrat napříč všemi kandidátkami, komu dají důvěru a pošlou jej do zastupitelstva,“ uvedla s tím, že chce Prameny klidné, čisté a bezpečné.

„Měly by být vesnicí, kde si lidé budou užívat toho, v jak kouzelném koutu přírody žijí. Pokud jde o naše dluhy, je jasné, že je budeme splácet dlouho. Takže prioritní je najít takovou formu spolupráce s naším nejvýznamnějším věřitelem, aby vyhovovala oběma stranám,“ dodala.

Také pro Piráty je zásadní dohoda se společností Real Aspekt. „Chtěli bychom dosáhnout toho, aby alespoň nějaký halíř z minerálky, kterou se společnost chystá stáčet, připlul do obecního rozpočtu. Jen tak jsme schopni splácet ten ohromný dluh a ještě zajistit rozvoj obce. Nutně potřebujeme novou kanalizaci, osvětlení, chodníky,“ přiblížila Marta Šmídová.

Ta jako neméně důležitou prioritu vidí úkol rozhádanou obec opět stmelit. „Dluhy nás rozdělily. Ale už je čas dát se opět dohromady,“ doplnila.

Prameny se do finančních problémů dostaly kvůli ambiciozním plánům na stavbu stáčírny v 90. letech minulého století. Plán však zkrachoval a dluhy se spolu s penále postupně vyšplhaly přes sto milionů korun.

Zastupitelstvo se rozpadlo, do mimořádných voleb se nepřihlásili žádní kandidáti. Obec proto vedl úředník pověřený ministerstvem vnitra. Zvolit řádné vedení obce se podařilo až po několika neúspěšných pokusech v roce 2012.