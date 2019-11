Šance Pramenů na promlčení části obřího dluhu maří neshody zastupitelů

Na společném postupu se nedohodli ani na posledním zastupitelstvu, kde byly nakonec sporné body staženy z jednání.



„Právní rozbory, které máme k dispozici, připouštějí, že u tří exekučních titulů již došlo k promlčení některých dlužných částek nebo alespoň takzvaného příslušenství, tedy poplatků a úroků. Podle našich propočtů by se mělo jednat o částku vyšší než 20 milionů korun,“ řekla opoziční zastupitelka Anna Fábiková.

„Promlčení je přitom legitimní způsob, jak vyřešit část dluhů obce, které jsou v současnosti 52 milionů korun. Se zbytkem by nám pak mohlo pomoci ministerstvo financí. Jenže návrh na částečné zastavení exekuce musí podat obec a rozhodnutí v zájmu obce musí učinit zastupitelstvo. A to se k tomu nemá. Konečné slovo by pak měl mít soud,“ zmínila Fábiková (podrobněji v článku Opozice v Pramenech navrhne, aby obec část obřího dluhu umazala promlčením).

Podle jejích slov obec nekoná dostatečně rychle. „Náš návrh leží na obci od dubna a stále se o něm nerozhodlo. Kromě toho bychom měli z tohoto hlediska prověřit všechny exekuční tituly. S tím nám chce ve spolupráci s advokátní komorou pomoci Sdružení místních samospráv, které pro nás také uspořádalo sbírku,“ uvedla Fábiková, která je přesvědčená, že je povinností obce návrh na částečné zastavení exekuce soudu podat.

„Nechápu důvody, proč dál čekat. Vždyť právních názorů může být třeba tucet, ale jedině soud může říct ano, dluh je promlčený. Nebo není promlčený, je třeba jej splácet. Musíme vyčerpat všechny možnosti. Jen tak nám nebude možné vytýkat, že se nechováme s péčí řádného hospodáře,“ doplnila.

Dva nesmiřitelné tábory

Starostka Michala Málková však nesouhlasí. Říká, že chce všechny sporné pohledávky nechat nejprve zkontrolovat.

„Než pro návrh zvedneme ruku, musíme mít co nejvíc informací a být si skutečně jistí. Ke sporným exekucím nechává obec vypracovat vlastní právní analýzy, a to chvíli potrvá. Teprve potom se rozhodneme, zda návrh na částečné zastavení exekuce podáme, nebo nikoli. Obávám se, že to do konce roku nestihneme, protože bych k případu ráda znala i stanovisko ministerstva vnitra,“ uvedla Málková.

Problém je i v tom, že dluhy a názory, jak situaci řešit, obec pomyslně rozdělily na dva nesmiřitelné tábory. Podle některých místních se už situace vyhrotila natolik, že si lidé navzájem dělají naschvály. Samotní zastupitelé dosud marně hledají společnou řeč takřka o všem a společná jednání připomínají boj v ringu.

„Atmosféra na zastupitelstvu byla velmi divoká,“ potvrdila starostka Málková, která také odmítla možnost, že by opozice a koalice pracovaly na možnosti oddlužení obce společně.

„Nemyslím si, že bychom našli společnou řeč. Spíš bych řekla, že koalice a opozice jsou takové dvě větve a každá se snaží situaci řešit vlastní cestou. My před tím, co nám opozice předkládá, nezavíráme oči. Vyslechneme si její názory. Připomínky to byly velmi obsáhlé a bylo vidět, že je vypracoval právní tým. My se s materiálem musíme seznámit a pak budeme reagovat. Proto jsme také sporné body stáhli z jednání, abychom se neunáhlili,“ řekla Málková.

Situace je podle ní velmi složitá a potřebuje čas. „Navíc, pokud je dluh skutečně promlčený, nebezpečí z prodlení nehrozí. Námitka se dá vznést kdykoli. Na druhou stranu chceme vědět co nejvíce, protože se bojíme jít do dalšího soudního sporu, který by mohl trvat dlouhou dobu a obec zatížit,“ konstatovala starostka Málková.

Na zastupitelstvu se tak místo dluhu projednávalo, jak obec využije peníze ze sbírky, kterou pro Prameny vyhlásilo Sdružení místních samospráv. I tady panovala jen částečná shoda. Opozice a koalice preferují nové veřejné osvětlení. Na využití zbývajících prostředků z celkových 2,8 milionu, které se podařilo vybrat, se však zastupitelé dosud neshodli.