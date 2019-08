Léčivý sirný pramen zamořily bakterie, nepomohlo ani vyčištění studny

Výskyt bakterií odhalilo měření už dvakrát po sobě. „Není nám úplně jasné, co se stalo. Odborníci nejsou schopni zjistit, proč k znečištění došlo,“ přiznává starosta Šitbořic Antonín Lengál (SNK).

Obec už nechala vyčistit dno studny, které bylo po letech užívání zanesené. Pramen se obnovil a opět začal téct v plné síle. Proč se ale objevilo bakteriální znečištění, je záhada. Koliformní bakterie se vyskytují všude kolem nás, také v lidském organismu. Patří mezi ně třeba i bakterie E.coli, jež je přítomná ve střevech, a tedy ve fekáliích. Tyto bakterie mohou způsobit zažívací problémy.



Podle starosty mají odborníci podezření, že se mohly nečistoty do pramene dostat shora. Není vyloučené, že do studny někdo něco nalil spárou v betonovém poklopu. Nasvědčoval by tomu i fakt, že koliformní bakterie se drží v horní části. Do pítka se přitom voda čerpá zespodu, kde bakterie nejsou v takovém množství. Obec už na betonový poklop pořídila plastový kryt, aby dalšímu znečištění zabránila.

Šitbořičtí nyní čekají na výsledky třetích rozborů vody. Teprve podle nich se rozhodnou, jak postupovat dál. Místním totiž léčivá voda hodně chybí. Populární pramen tak chtějí obnovit co nejdříve.

„Pokud by se nám nepodařilo příčinu znečištění odhalit, můžeme použít UV lampu, která koliformní bakterie ničí. Jenže to je řešení důsledku, ne příčiny,“ podotýká Lengál, který lampu považuje za nejzazší řešení.

Další variantou je vyvrtat novou studnu o kousek dál a odklonit tok pramene. „To je ovšem na možnosti obce drahé a také zdlouhavé,“ dodává starosta.

Sirnatý minerální pramen Štengar slouží od nepaměti nejen místním k pití i koupelím. Koncentrace síry v minerální vodě je tak vysoká, že ze Štengaru činí jedno z nejkvalitnějších sirných zřídel na Moravě.

Léčí kožní onemocnění i nemoci pohybového ústrojí. Na místní léčivou vodu ostatně odkazuje také žlutý džbán ve znaku obce.