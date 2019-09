Překreslete mapy. Řeka Oslava pramení jinde, než se dosud myslelo

Je to zřejmě jeden z nejzáhadnějších a nejdiskutovanějších pramenů tuzemských řek. Určit přesný pramen řeky Oslavy nedaleko Žďáru nad Sázavou se turisté a milovníci přírody snaží už přinejmenším druhou dekádu.



Čerstvě vzbudil rozruch „objev“ brněnských hydrologů, kteří pramen posunuli k lokalitě U Křížku poblíž lesní cesty ze Žďáru do České Meze.

Ale pěkně popořádku. Vše nabralo na obrátkách poté, co tvůrci televizního pořadu Zpět k pramenům, jehož průvodcem byl slavný herec Luděk Munzar, v roce 2004 konkrétní místo, kde počíná svůj tok významná vodohospodářská řeka Oslava, vůbec nenašli.

„Objevil jsem několik stružek, z nichž každá by mohla být pramenem řeky Oslavy. Ale protože si netroufám rozhodnout, která stružka je ta pravá, tak sem ani náš symbolický hrníček nedám,“ zakončil tehdy své putování Munzar.

Pochod k „Zemanovu“ pramenu nemíří k pramenu Oslavy

„Miloš Zeman (současný prezident tehdy trávil coby chalupář politický důchod v Novém Veselí - pozn. red.) se svými kamarády na tento popud hledali, protože si řekli, že přece není možné, aby Oslava neměla svůj pramen,“ vzpomíná starosta Sokola Nové Veselí Jan Král.

Zeman a spol. označili místo hned za rybníkem Velký Babín. A od roku 2007 veselští sokolové, zahrádkáři a myslivci organizují pochod k „Zemanovu“ pramenu, v posledních letech dokonce třikrát ročně. Třináctkrát se ho zúčastnil sám Miloš Zeman, naposledy v červenci před třemi roky.

Dřevěný domeček překrývající skruž zdobila i cedulka připisující zásluhy tomuto „prognostikovi, premiérovi, spisovateli a milovníkovi Vysočiny“. Už několikrát ji však vandalové poničili nebo zcizili včetně novější „prezidentské“ verze.

Tento takzvaný turistický pramen - u modré trasy z Babína ke Křížku - však mnozí nikdy nepřijali a neuznávají jej. Tento týden ve čtvrtek z něj sotva kapala voda.

Za ten pravý dosud platil tzv. Fridrichův pramen o kus dál

V mapách bylo v posledních letech jako pramen označeno místo poblíž České Meze, ovšem o pár set metrů dále, než došel Munzar. V roce 2013 jej pro Národní registr pramenů a studánek popsal Jiří Fridrich.

V poslední době toto místo prošlo malou úpravou. „Tento pramen, v jedné ze zabahněných rýh, jsme se rozhodli po domluvě s hajným i vlastníkem polesí trochu upravit. Vyčistili jsme jej od listí a vydláždili polním kamenem, aby zde vznikl čistý pramen a přitom si místo uchovalo přírodní ráz,“ popisuje Vladimír Vojtěch Záleský, farář žďárské klášterní farnosti, do které patří i obec Česká Mez.

Hydrologové však nedávno označili nový pramen v lokalitě mezi rybníkem Velký Babín a rozcestím U Křížku mezi Žďárem, Budčí a Českou Mezí. A to díky digitálnímu modelu reliéfu.

„V dosavadních mapových podkladech je jako pramenný úsek Oslavy označen tok, který ústí do Matějovského rybníka. Přesnější digitální model terénu ukázal, že by Oslava mohla pramenit v jiné části těchto lesů, a to na zdrojnici rybníku Velký Babín,“ informují pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu na svém blogu.

Nový nález prodlouží tok řeky o nějakých 300 až 400 metrů

Jejich myšlenku potvrdilo před měsícem terénní měření. „Hledali jsme místo vývěru nejvodnější zdrojnice. Původně teoretická myšlenka se v terénu ukázala jako pravdivá a byla odsouhlasena oběma institucemi (ČHMÚ i Povodím Moravy). Jde tedy o významnou změnu vedení páteřního toku Oslavy. Pramen Oslavy tedy bude nově označen na vodoteči, která protéká rybníkem Velký Babín, což je vzdušnou čarou asi 2 kilometry od dosavadní polohy pramene,“ popisují hydrologové.

Pro správce toku, Povodí Moravy, se mnoho nezmění. „Nový pramen se v současnosti teprve zanáší do mapových podkladů. Udělat přesný výpočet délky půjde udělat až poté. Podle kolegů, kteří v terénu byli s hydrology, bude tok odhadem o nějakých 300 až 400 metrů delší,“ reagoval mluvčí státního podniku Petr Chmelař.

Ne všechny však poloha nového pramene překvapila. Žďárský badatel Miloslav Sláma toto místo (nad Liščími dírami) se třemi stružkami, které se pak spojí v jednu a napájí rašeliniště u Velkého Babína, zkoumá už asi pět let a snažil se přimět instituce k aktivitě. Teď se dočkal.

Kdo k pramenu chce dojít, připadá si jak mnich ve 13. století

„Pramen je ve vyšší nadmořské výšce, má delší tok i větší plochu povodí, dává na soutoku větší průtok a nevyschl ani v suchých létech,“ souhlasí s hydrology Sláma.

Zatím jde o místo v těžko prostupných houštinách. Když se k němu chcete prodrat, můžete si připadat jako mniši cisterciáci, kteří zdejší kraj kolonizovali ve 13. století.

Nejlepší je postupovat podle GPS souřadnic, místo už je označené na portálu Mapy.cz, ještě tento týden ve čtvrtek u něj však byly vloženy chybné fotografie.

Pramen, který leží v lesích rodiny Kinských v katastru obce Matějov, se nejspíš dočká drobné úpravy.

„Zajímá mě, zda nově objevený pramen bude mít celoročně dost vody a zda má smysl zde vytvořit podobnou studánku. Upravený pramen říčky je pro každý les cenným a krásným místem. V současné době vznikl ve Žďáře nový skautský oddíl, který se jmenuje Ochránci pramene. Myslím, že právě tito skauti by se o místo mohli v budoucnu starat,“ navrhuje Vladimír Záleský.

Miloš Zeman na pochodu k prameni Oslavy v roce 2016:

