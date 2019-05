Prahu by mohla zbavit vraků novela, rozhodující bude propadlá technická

Praha má problém se stovkami aut, která jsou dlouhodobě odstavená na ulicích. Vraky pak zabírají parkovací místa, ale městské části se proti nim nemohou bránit. Změnit by to měla novela zákona, která by dovolila odtáhnout auta s déle než půl roku neplatnou technickou prohlídkou.