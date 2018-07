Vlak na pražské letiště dostává konkrétní obrysy, pojede pod zemí

Trať na letiště a do Kladna 64 613 280 Kč – Na tuto sumu bez DPH vyjde záměr projektu a dokumentace pro územní řízení modernizace klíčového úseku mezi pražským Výstavištěm a stanicí Praha-Veleslavín. Šest nových zastávek má vzniknout na rekonstruované trati do Kladna a s ní spojené nové železniční odbočce k Letišti Václava Havla. V Praze to budou zastávky Výstaviště, Liboc, Dlouhá míle a Letiště Václava Havla. Ve špičce bude možné na trať vypravit až šest párů vlaků za hodinu. 42 000 cestujících – Takový průměrný počet pasažérů projde denně Letištěm Václava Havla.