V létě zkomplikují dopravu v Praze omezení, zasáhnou i magistrálu

Až do konce roku 2018 se bude jednat zhruba o dvě desítky míst, kde bude omezení platit delší dobu. Vyplývá to z aktualizovaného plánu stavebních akcí městské společnosti Technická správa komunikací (TSK) na letošní rok, který má MF DNES k dispozici.



První etapa celkové obnovy žižkovské tepny Husitské včetně přeložky sítí a vybudování nového odvodnění začala letos v březnu. A zejména v prvních dnech způsobilo přerušení dopravy šoférům velké nepříjemnosti (psali jsme zde). Přitom auta se do místa mezi Trocnovskou ulicí a Tachovským náměstím až do září nevrátí. A další dva měsíce si bere dodavatel na dokončení prací s lokálním dopravním omezením.

Práce v Zenklově skončí dříve

Už od začátku roku trápí řidiče oprava Zenklovy ulice mezi Elsnicovým náměstím a ulicí Vosmíkových. V polovině ledna stav ještě zhoršilo neplánované šestitýdenní uzavření Libeňského mostu.

Na složité obnově Zenklovy se kromě TSK podílí i dopravní podnik, který v místě buduje novou tramvajovou trať, dále Pražská vodohospodářská společnost nebo dodavatel elektrické energie PRE. Práce jsou nyní ve druhé etapě a ulice má být podle plánu částečně uzavřena až do konce září. Podle náměstka pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) by hotovo mohlo být minimálně o týden dříve.

Frekventovanou Libušskou ulici v jižním cípu metropole si zvykli ve velkém využívat kromě pražských řidičů i ti středočeští. Jim aktuálně komplikuje život především rekonstrukce poblíž Kunratické spojky, i když problém už není tak vážný jako začátkem dubna, kdy práce začaly. „Celková situace v širších vazbách se postupně zklidnila, zmatek trval jen asi první tři dny,“ tvrdí starosta Libuše Jiří Koubek (TOP 09). Přesto omezení kvůli pokládání nové vozovky a zejména výstavbě kruhového objezdu potrvají až do konce letošního roku. Objízdné trasy jsou v tomto případě vedeny přes Vestec nebo Cholupice.

Druhou etapou pokračuje za 175 milionů korun celková obnova další významné ulice, která denně do města přivádí tisíce aut. Část Českobrodské kolem Běchovic bude uzavřena až do konce roku. Dělníci aktuálně opravují tamní mosty přes Rokytku a Říčanský potok.

Vybraná omezení v pražských ulicích

Jednou z největších dopravních nepříjemností letošního léta bude omezení provozu na Severojižní magistrále. Ve Wilsonově ulici v úseku od Hlávkova mostu až ke křižovatce U Bulhara bude kvůli úpravě vozovky uzavřen vždy jeden jízdní pruh.



A ze stejného důvodu bude v červenci a srpnu zcela zatarasen i jeden z frekventovaných příjezdů do města od severu. Kamýcká ulice v Suchdole bude neprůjezdná od hranice Prahy až ke Kosově ulici.

Nejvíce aktuální je v současnosti omezení provozu ve Zborovské v Praze 5. Úpravy tam začaly minulý týden a v úseku mezi Lidickou a Matoušovou mají skončit až 18. června. A v centru čeká opravu i ulice Na Slupi, která je dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Práce startují v červenci.

Začátkem léta měla odstartovat i sanace spodní části mostu v ulici K Barrandovu a zároveň obnova vozovky v dlouhém úseku mezi Barrandovským mostem a ulicí V Holyni. Veškeré práce za 73 milionů korun měly být dokončeny v listopadu. Oběma záměrům však nyní hrozí přesun až na příští rok. „Stále se jedná o tom, jestli projekt budeme letos realizovat. Minimálně práce na mostě bychom ale rádi začali,“ říká mluvčí TSK Barbora Lišková.

V harmonogramu prací TSK se letos dále počítá s opravou dvou ulic v Praze 6. V Keplerově už jsou práce v plném proudu mezi Pohořelcem a ulicí U Brusnice, kde dělníci opravují kanalizaci a vyměňují dlažbu za nový tišší povrch. Uzavírka platí až téměř do konce června. V oblasti Střešovic letos v říjnu začne i náročná úprava Patočkovy ulice, kde město očekává náklady 56 milionů korun. Částečné omezení pro řidiče by mělo trvat až do června příštího roku.

Od letošního října nebude kvůli chystané rekonstrukci hladce sjízdná ani Štěrboholská spojka od Průmyslové ulice až k blízké čerpací stanici ve směru z centra. Práce za 82 milionů korun mají být hotovy v polovině příštího roku.

Část Vinohradské bez tramvají

Opravy v pražských ulicích provádí i pražský dopravní podnik. Kromě výše zmíněného budování tramvajové trati v Zenklově ulici se obdobně postupuje i v Kolbenově v Praze 9. Od března až do konce června je zde kvůli tomu přerušen tramvajový provoz mezi zastávkami Vysočanská a Starý Hloubětín.

A brzy začne oprava kolejí i na Vinohradské třídě. „Celá rekonstrukce bude probíhat ve dvou fázích. V letošním roce stihneme úsek mezi Želivského a Hradeckou ulicí, a to v termínu od konce června do konce srpna,“ sdělila mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková. Práce mezi Škrétovou a Sudoměřickou se uskuteční až v první polovině příštího roku.

Plánované opravy v Praze dlouhodobě kritizuje řada řidičů. Jim dává za pravdu i odborník z Ústředního automotoklubu (ÚAMK ČR) Igor Sirota. Podle něj by bylo například vhodnější, kdyby město uzavíralo ulice po menších úsecích na kratší dobu. „Silničáři často opravují třeba celou ulici najednou. Pro ně to je pohodlnější, pro motoristy ale rozhodně ne,“ zlobí se. Naopak čím je zahrazený úsek kratší, tím je větší šance jej objet, nabízí Sirota řešení.