Složte o nich písničku. Studenti vymýšleli řešení proti černým pasažérům

Ke středečnímu ránu si letos koupilo celoroční jízdenku už 5 073 pasažérů, které revizor chytil při jízdě načerno. Využili toho, že jim dopravní podnik v případě takové investice sníží pokutu za jízdu bez placení na polovinu.

Bez jízdenky v Praze přitom jezdí méně lidí než loni, tedy aspoň co se týká zkontrolovaných cestujících. Počet černých pasažérů poklesl meziročně o dvanáct procent, nejčastěji jsou to mladí lidé.

„Věková skupina do třiceti let je hlavní část pasažérů, kteří jezdí načerno,“ uvedl Pavel Kurka, šéf pražských revizorů.

Jak je to odnaučit? Dopravní podnik, pražský magistrát i ROPID (Pražská integrovaná doprava) letos poprvé oslovily studenty třetího a čtvrtého ročníku Střední průmyslové školy dopravní, aby vymysleli, jak promluvit do duše mladých lidí, riskujících jízdu bez dokladu.

Položili studentům dvě otázky: Jak přesvědčit mladou generaci, aby platila za služby, a jak snížit počet cestujících bez jízdního dokladu.

„Vždy bude určitá skupina lidí, kteří si lístek kupovat nebudou,“ dodal Kurka. Cílem je přesvědčit tu část, která váhá, aby si lístek koupila, což se podle něj daří.

„Na nás zabírá Instagram“

Do akce se zapojily čtyři týmy, které přednesly své nápady šéfovi pražských revizorů, zástupcům pražského magistrátu a Pražské integrované dopravy. Studenti na projektu pracovali sami a jejich učitel do toho příliš nezasahoval.

Nápady studentů odborníky překvapily a mnohé z nich se staly náměty k přemýšlení.

„Nápady byly naprosto reálné a spoustu z nich už jsme dříve prověřovali nebo se připravují, úplně nové náměty se týkaly třeba Instagramu, který my už za mladými lidmi nestíháme,“ uvedl Martin Šubrt, náměstek ředitele Pražské integrované dopravy.

Nápady studentů a reakce odborníků Zaveďte den, kdy by byla doprava pro všechny zdarma

Lidé, kteří mají zakoupené dlouhodobé kupony, by si stěžovali. Nedostali by nic zadarmo a ještě by se zhoršil komfort v MHD. Prodávejte dvanáctikorunové jízdenky na pár zastávek

Nápad by se dal zvážit, ale musela by se vypracovat analýza, zda lidé načerno jezdí skutečně kvůli ceně jízdného, nebo z lenosti. Chybí týdenní jízdenka

Nápad stojí za zvážení. Vylepšete aplikaci, díky které lidé zjistí, kdy jim kupon končí

Na tom se pracuje. Už dnes není složité zjistit si, kdy končí platnost. Složte píseň „Nejedeš načerno“

Skvělý nápad. Zástupci DPP však připustili, že na to možná nejsou dost inovativní.

První tým se věnoval sociálním sítím. Navrhoval rozjet kampaň za jízdy s jízdenkou na sociální síti Instagram, protože Facebook na mladou generaci dnes příliš nefunguje.

Studenty také napadlo, že by mohl Dopravní podnik složit píseň „Nejedeš načerno“, která by mladé mohla zaujmout „Lidé by si to broukali,“ řekl prezentující člen týmu. Kromě toho navrhovali spolupráci s youtubery.

Mladí otevřeli i problematiku jízdy načerno v nočních spojích. Navrhovali, aby v autobusech v noci nastupovali lidé předními dveřmi. Řidič by tak nastupující kontroloval. Protože jsou někteří lidé agresivní, napadlo studenty, aby dostali řidiči kurzy sebeobrany. Neopomněli kvůli bezpečnosti také posílit spolupráci s městskou policií.

„Píseň je skvělý nápad,“ pochválila přítomná porota skupinu. Naopak kurzy sebeobrany zavrhli s tím, že řidiči mají už tak práce dost.

Podle druhého týmu bude mnoho mladých lidí jezdit bez jízdenky, protože se tak cítí drsně nebo prostě jednoduše proto, že peníze od rodičů utratí jinak než za jízdné.

Navrhli, aby revizor k mladistvým přivolal policii. Tak se rodiče o prohřešku dozvědí. „Možná je to donutí chodit pěšky, ale pořád nebudou jezdit načerno,“ vyprávěl prezentující mladík.

„Ať zkusí jet MHD bez stresu“

Druhý tým navrhoval zavést týdenní jízdenku pro návštěvníky Prahy. Tento nápad se porotě opět líbil a rozhodla se jím zabývat.

I třetí tým si na prezentaci dal záležet. Navrhoval zavést Den načerno, kdy by všichni lidé jezdili zdarma. Notoričtí černí pasažéři by si mohli vyzkoušet, jaké to je, jezdit načerno bez stresu, stejně tak lidé, kteří MHD nevyužívají.

Nápad odborníci nezavrhli, ale přišel jim problematický. V minulosti se například kvůli smogové situaci podobná akce chystala, lidé, kteří mají roční či jiné dlouhodobé kupony, si ale stěžovali, že je to nespravedlivé. V takový den by přišel navíc dopravní podnik o pět milionů korun.

Poslední tým byl k některým současným akcím dopravního podniku kritický. Prezentující upozornil například na tarify jízdného, které jsou nepřehledné. Na tom se ostatně shodli všichni prezentující.

Středoškoláci také mluvili o tom, že někteří lidé často řeší otázku, zda zaplatit 24 korun za jízdenku nebo to risknout a svézt se zadarmo dvě nebo tři zastávky. Dvanáctikorunový lístek by mohl jejich dilema vyřešit.

I toto přijali lidé z DPP a ROPID jako námět k diskusi. Lístky na krátkou dobu se už v Praze v minulosti prodávaly. K odpovědi na otázku, zda by se to vyplatilo, by byla potřeba analýza. Na druhou stranu je systém jízdného už dnes pro cizince i místní dost komplikovaný.