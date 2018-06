VIDEO: Strahovský tunel čekají uzavírky a kontrola krytu civilní obrany

„Strahovský tunel celkově uzavíráme v letním čištění na 17 nocí. Vždy na 8 nocí uzavřeme jednu tunelovou troubu, to znamená jeden směr. Poté tu poslední noc uzavíráme tunel jako celek,“ řekla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Veškeré uzavírky lze sledovat na webu TSK.



Při uzavírce tunel dělníci vyčistí, ale zároveň také vyzkouší provozuschopnost tlakových dveří na konci tunelu, protože Strahovský tunel může sloužit jako kryt civilní obrany.

„K tomu dochází hermetickým uzavřením speciálních vrat, které jsou na vjezdech u obou dvou tunelových trub. Má kompletní zázemí, což jsou ,hygi buňky´, kde jsou toalety, sprchy a potom další zázemí jako odvětrávání a ventilátory,“ vyjmenovala Barbora Lišková s tím, že v případě potřeby se do krytu vejde až 15 tisíc lidí. Kryt by však nebyl pro Pražany připraven okamžitě. Zprovoznit by ho trvalo zhruba 48 hodin.

Komplex krytu tvoří několik desítek kilometrů chodeb, které vznikly při výstavbě tunelu v roce 1997. Tunel je dokonce připojen na linku B pražského metra.