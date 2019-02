Soud propustil lékaře, který pacientovi způsobil závislost na opiátech

Soud zároveň Brejlovi stanovil šestiletou podmínku a nařídil probační dohled. Rozhodnutí je pravomocné.



Citáty z Bible svaté doprovodil dnes předseda senátu Brejlovo propuštění z ruzyňské věznice. „Čisté pokání a přijetí křtu svatého je cestou k napravení hříšníka ,“ zaznělo také v propouštěcím rozhodnutí soudce Kryštofa Nového.

Předseda senátu shrnul, že lékař splnil všechny podmínky pro to, aby mohl předčasně opustit věznici. „Má vynikající hodnocení od vězeňské služby, doporučení od komise pro podmínečné propuštění, během výkonu trestu získal 13 kázeňských odměn, vedl kroužky, měl aktivity i nad rámec svých povinností. Začal studovat teologickou fakultu, což podle našich zkušeností činí převážně lidé odsouzení za trestný čin vraždy,“ řekl také soudce Nový.

„Snažil jsem se během stovek hodin ve výkonu trestu svou vinu prožít. Vím, že jsem ublížil člověku, příteli. Uvědomují si, že jsem se nechal strhnout ke snadnému zisku, to byla má chyba lékaře i člověka. Je mi líto, že jsem nebyl schopen posoudit rozsah své odpovědnosti. Padl jsem až na dno,“ řekl Pavel Brejla.

Ve věznici pracoval například jako chodbař nebo uklízeč. Pro ostatní odsouzené vedl mimo jiné kroužky zelené medicíny či keramiky, učil je anglicky a rusky. Desítky hodin strávil s kaplany a speciálními pedagogy, zapojil se do různých terapeutických programů.

„Doktor Brejla prošel mimořádnou sebereflexí. Za svou pětačtyřicetiletou praxi jsem s takovou sebereflexí nesetkal, uvědomil si, že odpuštění představuje dar. A on je tohoto daru hoden,“ konstatoval advokát Václav Mrzena. Jeho klient po propuštění bude pracovat v jednom z nestátních zařízení jako administrativní zaměstnanec. Pracovat jako lékař nesmí deset let.

Proti propuštění Pavla Brejly dnes námitky neměla ani státní zástupkyně. „Máme za to, že byly splněny všechny podmínky pro podmínečné propuštění. I prognóza do budoucna je dobrá,“ sdělila soudu státní zástupkyně Martina Smutná.

Dolzinové recepty

Za to, že ze svého pacienta a přítele udělal trosku, závislou na silném opiátu, léku dolzin, poslal Pavla Brejlu senát Městského soudu v Praze na sedm a půl roku za mříže před čtyřmi a půl lety. Nadto mu uložil pokutu pět milionů koruna, zkonfiskoval BMW a zakázal léčit na dobu 10 let.

Tento verdikt potvrdil v odvolacím řízení v lednu roku 2015 senát Vrchního soudu v Praze. „Městský soud z důkazů vyvodil řádné závěry a také je správně zdůvodnil. Bylo dokázáno, že pachatelem je Pavel Brejla“ vysvětlil předseda senátu Vrchního soudu v Praze Martin Zelenka

Podle tehdejší obhajoby naopak nečinil Pavel Brejla nic, co by svědčilo o úmyslu pacienta učinit závislým na opiátech a pak toho zneužít. „Nelze dovodit nic více, než jen možnou nedbalost mého klienta. A i to, jen pokud budeme hodně přísní,“ hájil lékaře advokát Václav Mrzena.

Z pacienta troska

Pacient přišel za svým přítelem Pavlem Brejlou s velmi bolestivým onemocněním konečníku. Během podivné léčby v průběhu více než dvou letech Brejla muži předepsal 6 809 ampulí opiátu dolzin. Jde o vysoce návykový preparát.

Nebylo to ovšem zadarmo, Brejla za dávky preparátu podle obsáhlé obžaloby inkasoval od 20 000 do 60 000 korun. Lékař si od svého pacienta nebral podle verdiktu jen peníze, ale také luxusní dárky, jako drahé mobily, či značkovou elektroniku.

O tom, co se v Brejlově ordinaci odehrávalo, nemohl v jednacích síních svědčit druhý hlavní protagonista neobvyklé kauzy, jeho pacient. Ten před šesti lety v Mělníku se svým autem narazil do náklaďáku, šlo pro něj o náraz fatální. Při pitvě soudní lékaři v jeho krvi nalezli stopy opiátů.

Kriminalisté podivnou léčbu začali vyšetřovat z iniciativy matky oběti, v roce 2013 vyšetřovatelé Pavla Brejlu obvinili. „Zdravotní stav pacienta byl zcela bezprecedentní se stejně neobvyklým průběhem,“ řekl během hlavního líčení Pavel Brejla. Od té doby svůj názor výrazně pozměnil. Ten jako jediné pochybení tehdy připustil, že to byl jeho přítel, což mělo vliv na průběh léčby.