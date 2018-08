Ze slova „sobě“ v názvu je trend, v Praze s ním kandiduje šest uskupení

Žlutočerné stánky iniciativy s tímto jménem, která potřebovala nasbírat přes 90 tisíc podpisů, aby mohla v čele s Janem Čižinským kandidovat na magistrát, se v ulicích metropole objevují přes půl roku. MF DNES zjistila od jednotlivých úřadů městských částí, kam do úterý mohly strany podat kandidátky do zastupitelstev, že se slovem „sobě“ v názvu chce jít do voleb minimálně šest uskupení.

S iniciativou kolem Čižinského přitom souvisí jen dvě kandidátky. Praha 7 sobě, kterou už v minulých volbách vedl, a hnutí Praha 1 sobě, jehož lídrem je jeho bratr Pavel.

Kromě nich chce jít v Praze 2 do voleb koalice Dvojka sobě, která sdružuje Zelené, lidovce a ČSSD. Praha 4 sobě pak zastřešuje Zelené a nezávislé kandidáty a za Devítkou sobě je KDU-ČSL, Zelení a nezávislí.

Podle informací MF DNES z koalice Dvojka sobě je název podobající se Čižinského iniciativě kandidující do magistrátu úmyslný. Právě podobným jménem chce zaujmout voliče ve své městské části, kterým může být skupina okolo Čižinského sympatická. Dokonce koalice v Praze 2 používá ve své propagaci stejné barvy jako Praha sobě.

„Jde o jasný signál, že je náš příběh natolik inspirativní, že jej chtějí ostatní napodobit,“ hodnotí situaci Čižinský. Řešit věc s „napodobiteli“ nechce. „Pokud bude jejich cílem změna politického stylu a zkvalitnění správy radnice, tak budeme rádi,“ dodává.

Zelení pod jinou vlajkou

Ve všech uskupeních, která používají „sobě“, ač nemají s Čižinským přímou spojitost, figurují Zelení, kterým alespoň podle dosavadních volebních průzkumů klesá v Praze podpora. Se sázkou některých svých straníků na označení „sobě“ však není spokojen jejich pražský předseda Ondřej Mirovský.

„Je to na každé organizaci, pod jakým názvem půjde do voleb. Osobně jsem je ale od této značky odrazoval a chtěl jsem, aby šli do voleb jako Zelení,“ říká Mirovský.

Zároveň dodává, že třeba Praha 4 sobě, kterou do voleb letos povede celostátní předseda Zelených Petr Štěpánek, už nějakou dobu existuje. Minimálně však v posledních třech komunálních volbách pod tímto názvem ve čtvrté městské části nikdo nekandidoval.

Slovo „sobě“ v označení volební formace lze nalézt i v Praze 8 – Osmička sobě. Na rozdíl od již zmíněných nových uskupení se tato politická formace zúčastnila voleb už před čtyřmi lety. Totéž platí pro současné uskupení v Praze 3 Žižkov (nejen) sobě, která na trojce kandidovala od roku 2010. Letos už však na volebním lístku nebude.

Letošní komunální volby však mají oproti předchozím ještě jeden viditelný rozdíl. Ubývá lidí, kteří chtějí získat řetěz starosty. Na všech velkých městských částech chce letos kandidovat méně uskupení než před čtyřmi lety. Výjimkou je Praha 3, kde se hodlá do boje o radnici zapojit 12 stran.

Méně chuti vládnout

Podle Sdružení místních samospráv za nechutí kandidovat stojí několik faktorů. Z výzkumu, který si sdružení udělalo, vyplývá, že od zapojení se do komunální politiky odpuzuje nárůst administrativy a byrokracie, který s funkcí v samosprávě souvisí.

„Příčinou nechuti je i vysoká odpovědnost a až kriminalizace starostů, místostarostů a radních za jejich rozhodnutí a také nutnost podávat majetková přiznání, která ani s výkonem funkce nesouvisí,“ popisuje důvody ředitel sdružení Tomáš Chmela.

Velkou roli podle něj hraje i to, že za manažerské posty ve veřejné správě, což jsou právě i starostové, berou lidé méně, než když mají podobnou pozici v soukromém sektoru.

„V Praze je tato skutečnost ještě znásobena tím, že metropole nabízí více možností, jak se realizovat,“ doplňuje Chmela.

Přestože klesá odhodlání vést radnici, i tak lze na velkých městských částech očekávat od stran velký boj o to, kdo po říjnových volbách nasadí starostovský řetěz. Nejvíce stran se utká o Prahu 5, kde v úterý podalo kandidátní listinu k registraci celkem 14 uskupení, což je o pět méně než v roce 2014. O dvě kandidátky méně evidují v Praze 3, 8 a 11.

Zatímco u velkých městských částí si budou moci voliči mít z čeho vybírat, v menších může jejich volba vypadat tak, že buď půjdou volit, nebo ne. Alespoň to tak vyplývá z informací na internetových stránkách magistrátu Prahy.

Hned na pěti městských částech se totiž o radnici uchází vždy jen jedno politické uskupení. Dalo by se tedy říci, že v Benicích, Březiněvsi, Královicích, Lochkově a Nedvězí už je jasné, kdo tam bude vládnout další volební období.

Komunální volby se letos uskuteční 5. a 6. října. Lidé budou volit politickou reprezentaci do radnic svých domovských městských částí a na radnici hlavního města, o niž usiluje 30 politických stran a uskupení. Ve stejném termínu proběhne první kolo senátních voleb, a to v obvodech Praha 2, 4, 8 a 12. Druhé kolo by se konalo za 14 dní.