Pražské radnice kritizují plán na snížení smogu, MHD zdarma asi nebude

18:14

Pražský magistrát dokončuje plán dopravních omezení, která by v hlavním městě platila při nejvážnější smogové situaci. Do konce ledna by mohla regulační řád schválit rada města, aby nařízení vešla v platnost začátkem února. Obvodní radnice ale mají k dokumentu řadu připomínek.