Praha oživuje projekt na obnovu Štvanice, mohla by konkurovat náplavkám

„Jedná se o velký ostrov s obrovským nevyužitým potenciálem, na kterém jsou nyní nejrůznější záměry: dvě plánované nové lávky, oprava Hlávkova mostu, Fuchsovy kavárny nebo obnova zeleně. Ukazuje se, že by lokalitě prospělo, kdyby tyto kroky byly koordinovány společně,“ je přesvědčena náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení).

Kolínská oslovila zástupce ateliéru RKAW, který v roce 2013 v soutěži zvítězil. Nyní právníci Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR) zjišťují, jaké jsou možnosti, aby v souladu s legislativou mohl tým architektů na projektu dále pokračovat.

V druhé polovině ledna čeká vládnoucí ANO, Trojkoalici a ČSSD na toto téma společné jednání. Pokud se shodnou, vzkříšení plánu ještě oficiálně schválí rada města.

Dlouhé diskuse si koalice nemůže dovolit, letos na podzim jí končí mandát.

Za téměř pět let od vzniku návrhu ateliéru RKAW se v některých dílčích ohledech situace na Štvanici změnila.

„Předpokládám, že architekti nejdříve dopracují studii na celý ostrov a následně zde budou řídit všechny připravované záměry z pohledu architektonické kvality,“ odhaduje Kolínská a dodává, že k proměně ostrova by mělo dojít postupně v několika etapách. Zároveň ubezpečuje, že celková idea, se kterou architekti mezi ostatními uchazeči dříve uspěli, se nijak nezmění.

„Na ostrově zůstane park, nové pozemní stavby se neplánují,“ zdůrazňuje Kolínská. Úpravy by však měly být poměrně nákladné. Zadání soutěže je tehdy předpokládalo až do výše 500 milionů korun.

Ostrov s přírodním rázem

Zájem podílet se na obnově Štvanice i po letech čekání potvrdil Radek Kolařík z ateliéru RKAW. „První jednání už proběhla a jsme připraveni na projektu začít pracovat,“ říká.

Věří, že ještě v letošním roce bude mít možnost zahájit projektové práce. Především bude podle něho nutné připravit veškeré podklady, podrobně zjistit současný stav a následně rozhodnout o rámcovém využití ostrova. První viditelné změny na Štvanici by Pražané mohli zaznamenat v horizontu několika let, odhaduje architekt.

Soutěžní návrh ateliéru RKAW z roku 2013 představil budoucí vývoj Štvanice několika různými způsoby. Základní myšlenkou bylo vytvořit rozlehlé louky doplněné skupinami vzrostlých stromů. Naopak zmizet by odtud mohly například kurty okolo nynějšího tenisového stadionu.

Architekti se budou muset vypořádat také s dalšími souběžně chystanými projekty, jako je právě kompletní rekonstrukce Hlávkova mostu, který ostrov přetíná. Na podzim město vybralo i podobu nové lávky pro pěší, která tudy za pár let povede a spojí holešovický a karlínský břeh. A do budoucna by zde měl vzniknout ještě jeden mostek.

Opoziční zastupitelka Alexandra Udženija (ODS), která u zadání architektonické soutěže v roce 2013 stála jako tehdejší radní, na jednu stranu vítá, že celá soutěž nakonec nemusí vyznít doztracena. Na druhou stranu podle ní měla koalice na magistrátu zadat zpracování vítězného návrhu hned na začátku svého mandátu, a nikoliv až téměř na jeho konci.

„Praha má na účtech miliardy korun a současné vedení neví, co s nimi. Pokud se rozhoupali až teď, tak je to účelově krátce před volbami. K tomu mohlo dojít už dávno a dnes už by byla minimálně část hotová,“ říká Udženija.

Výsledky architektonické soutěže vyhlásila odborná porota už v listopadu roku 2013. První místo tehdy neudělila, druhé místo obsadili architekti z RKAW a o třetí se podělily dva ateliéry: MOBA studio a tým Josefa Chybíka.