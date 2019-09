Výkladní skříň pražských zahrad ničí vandalové. Řešení je v nedohlednu

Jenže i přes revitalizaci Čelakovského sadů se do nich částečně vrací ti, kteří činili parku problémy již před úpravami – vandalové nebo drogově závislí. Od prosince loňského roku způsobili v parku škodu za téměř půl milionu korun. Naposledy někdo v pondělí polámal větve a vytrhal květiny ze záhonů. Na konci srpna vandal polámal vzácný dub zasazený v den výročí 100 let Československa.



„Prvních pár měsíců byl klid, protože nejprve stavba a pak i novota území vytlačila scénu narkomanů pryč. Teď se to ale vrací,“ říká spoluautor nové podoby parku a jeden ze zahradníků, kteří se o sady starají, Ondřej Fous. Podle zkušeností zahradníků roste nevhodné chování lidí spolu s tím, jak se v parku hromadí odpadky.

„Problém je, že se neustále mění údržba parku. Tím vznikají prostoje, které si v centru města nemůžete dovolit. Když jsou někde odpadky, tak klesá standard parku a roste kriminalita. Lidi močí do záhonů, zkrátka si více dovolí, když vidí nepořádek,“ říká Fous s tím, že přes léto byly sady i častým terčem podnapilých turistů. „Co se týče poškozování rostlin, tak máme teorii takzvaného vyšinutého zahradníka, protože jde o extrémně cenné kusy. Je to spekulace, ale nelze vyloučit, že někdo cíleně ničí vzácné rostliny,“ dodává.

Podle aktuálních propočtů už vandalové v parku zničili letničkové a ­trvalkové záhony se škodou 128 tisíc, tisy za 83 tisíc nebo čtyři cenné stromy za 167 tisíc korun. Poničili také mobiliář, přičemž škoda dosáhla jedenatřiceti tisíc korun.

Pomoci mají kamery muzea

Podle Fouse je potřeba, aby se v ­parku častěji pohybovali strážníci, případně aby se investovalo do nočního hlídače. Bezpečnost v Čelakovského sadech už řeší i vedení Prahy 1. To aktuálně jedná s Národním muzeem o tom, aby mohli strážníci využívat kamerový systém muzea. Samotný park totiž není pokrytý městskými kamerami, což jednak ztěžuje dohled a zároveň nemohou kamery působit jako prevence.

„Muzeum má vlastní dohledové centrum s kamerami i ochrankou. Rád bych dosáhnul dohody s vedením muzea, mohlo by nám to pomoci s ochranou parku,“ říká místostarosta Prahy 1 pro bezpečnost Petr Hejma (STAN).

Co se týče navyšování počtu hlídek strážníků, je podle Hejmy problém v tom, že má městská policie v centru města dlouhodobě podstav. „Hlídková činnost v Čelakovského sadech sice je, hlídka tam ale nemůže být nepřetržitě. Musí totiž hlídat i Vrchlického sady a předpolí hlavního nádraží,“ vysvětluje místostarosta.

Potvrzují to i samotní strážníci. „Hlídky se v okolí Čelakovského sadů pohybují sice pravidelně, ale ne v předem stanovených časových intervalech, takže jsou zde schopny pouze řešit v tu chvíli aktuální protiprávní jednání,“ uvádí mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Podle zkušeností strážníků je situace v parku vedle Národního muzea nyní lepší, než tomu bylo před rekonstrukcí. „V současné době se snažíme eliminovat v místě především pohyb a případné protiprávní jednání drogově závislých osob,“ dodává mluvčí. Možným řešením vandalismu v okolí Národního muzea je podle městských policistů zajištění soukromé agentury radnicí Prahy 1. Ta by hlídala nepřetržitě.

Přítomnost ochranky by podle radního městské části Petra Kučery (Zelení) sice působila dobře jako prevence, náklady na takový krok by však byly příliš vysoké. „Park není vhodný ani na to, aby se nějak oplocoval. Narkomanů ovšem v Čelakovského sadech ubylo, respektive z parku se posunuli k podchodu pod magistrálou. Přes den je situace relativně klidná. Vrásky nám ale dělá vandalismus v noci,“ dodává Kučera.

Podle něj Praha 1 také rozšířila na Čelakovského sady působnost takzvaného koordinátora snižování rizik při užívání veřejného prostoru, který funguje ve Vrchlického sadech a má za úkol monitorovat a ­řešit různé situace.