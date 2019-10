Opravy vykážou dopravu z Libeňského mostu na dva roky, náhrada nebude

„Jen oprava mostu bude za půl miliardy a hotové bychom to chtěli mít v roce 2024,“ řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr serveru Novinky.cz.

Minulé vedení magistrátu v čele s Adrianou Krnáčovou chtělo původně most zbourat. Od tohoto záměru nové vedení upustilo s tím, ho nechá opravit za půl miliardy korun.

Praha nechala na projekt vypsat výběrové řízení, o který mělo zájem osm firem. Kvůli přísným podmínkám se do tendru přihlásila nakonec jen jedna firma, která ale nesplnila podmínky. Město proto vyhlásilo novou soutěž, o kterou podle náměstka projevilo zájem osmnáct firem.

Oproti původnímu plánu počítá projekt s opravou okolí mostu od Palmovky do Holešovic. Po celou dobu rekonstrukce bude most pro dopravu zavřený.

„S náhradním mostem se už moc nepočítá. Byla udělána studie a takový most vycházel až na 350 milionů korun. Jsme s DPP připraveni obsloužit veřejnou hromadnou dopravu, automobilů tam zas tolik nejezdí,” uvedl pro Novinky.cz náměstek.



Pro pěší by mohla být alternativou lávka spojující Karlín a Holešovice, která by do té doby měla stát.



Podle Kloknerova ústavu ČVUT by měla rekonstrukce prodloužit životnost mostu o 50 let. Bude nutné vyměnit konstrukci předpolí mostu, která je zasažená korozí.