K hlavním hvězdám programu bude patřit například Vojtěch Dyk, No Name, Xindl X, Mňága a Žďorp, Prago Union nebo slovenští punkrockeři Horkýže Slíže, kteří se do Bohnic vrací po deseti letech.

Kromě toho, že má letošní ročník festivalu Mezi ploty opět pomoci zlepšit povědomí lidí o psychických onemocněních a mentálních poruchách, chtějí letos jeho organizátoři propagovat také slušnost mezi lidmi.

Hlavní myšlenky festivalu má lidem zprostředkovat kulturní program rozprostřený do obou víkendových dnů.

Od výstavy k festivalu

Příběh festivalu Mezi ploty začal v listopadu roku 1991. „Tehdy jsem pořádal uměleckou výstavu, kam jsem sezval nejrůznější výtvarníky, kteří vystavovali společně s duševně nemocnými umělci,“ vypráví ředitel a zakladatel festivalu Robert Kozler.

Program Mezi ploty Sobota Mňága a Žďorp 12.15–13.00

Pokáč 15.30–16.15

Prago Union 16.00–16.45

XindlX 18.30–19.30

Lenka Dusilová 19.45–20.30

Tomáš Klus 20.00–21.00

Divadlo Bolka Polívky – Lví silou. letem sokolím 20.30–22.00 Neděle No Name 14.40–15.30

Sto zvířat 16.00–16.45

PSH 17.15–18.00

Horkýže Slíže 18.30–19.20

Krucipüsk 19.15–20.00

Vojtěch Dyk & B-Side band 20.20–21.20 Poznámka: redakční výběr, kompletní program na www.meziploty.cz

Výstavu uspořádal proto, že mu vadilo, jak se tehdy k dílům handicapovaných lidí přistupovalo.

„Štvalo mě, že většina výstav ukazovala jejich díla jen jako ukázky nemoci nebo duševní poruchy. Přitom pro ty lidi je sebevyjádření takovým posledním útočištěm. Když jim ale řeknete, že nenakreslili nic zajímavého, ale je to jen obraz jejich nemoci, tak to není fér,“ říká Kozler.

Proto se v roce 1991 rozhodl, že založí festival, který pomůže přístup k duševním poruchám zvrátit. Dohodl se tedy s tehdejším vedením bohnické léčebny, že program zasadí do tamního areálu. První ročník festivalu Mezi ploty se konal v roce 1992.

Od té doby se stal festival jednou z nejnavštěvovanějších pražských akcí. S tím se ale pojí i náročná příprava jednotlivých ročníků, kdy pořadatelé musí v podstatě hned po skončení jednoho ročníku začít připravovat ten následující. Podle ředitele festivalu se ale těžká práce vyplácí.

Mezinárodní ocenění

V loňském roce totiž obdržel festival dokonce prestižní mezinárodní certifikát EFFE Label, který mezinárodní porota uděluje evropským festivalům splňujícím vysoká kritéria kvality.

„Je to pro nás hlavně velká pocta, že si někdo v Evropě všiml našeho projektu,“ pochvaluje si Kozler.

Letošní ročník přinese nejen několik novinek, ale i tradiční jména. Jednou z novinek je například myšlenka, kterou chce festival Mezi ploty propagovat.

„Zveme do areálu léčebny všechny lidi, kteří v dnešní době ještě stále uznávají hodnoty, jako je láska, přátelství a úcta k člověku. Chystáme i debatu o tom, jak pomoci těm, kteří jsou místo toho v zajetí arogance a lhostejnosti. Je to taková aktuální kampaň pro celospolečenskou situaci,“ vysvětluje Kozler.

Novinky jsou ale i v samotném kulturním programu. Poprvé na festivalu vystoupí například Vojtěch Dyk s kapelou B-Side Band. Po deseti letech se Mezi ploty vrací slovenští Horkýže Slíže.

„Udržujeme ale i některé tradice, jako je třeba spolupráce s Tomášem Hanákem,“ říká ředitel festivalu.

Areál bude rozdělen na pět hlavních zón. Nejznámější hudební interpreti se představí na hudební scéně Central Park. Tam kromě zmiňovaných jmen vystoupí třeba Xindl X nebo hiphopoví Prago Union a PSH.

Představí se i dvě kapely, které mají k festivalu blízko celé roky. Mňága a Žďorp hráli už na prvním ročníku v roce 1992 a letos svým vystoupením na hlavním pódiu celou akci zahájí. Druhou stálicí je skupina Sto zvířat.

Rodinná zóna nabídne program pro mladší návštěvníky festivalu, fanoušci nezávislých kapel budou moci zavítat do Alternativní zóny, kde vystoupí třeba duo Michala Pavlíčka s Monikou Načevou nebo písničkář Pokáč.

Téměř milion pro léčebnu

Festival má také svoji divadelní složku. Herci budou účinkovat na venkovních scénách a především na jevišti bohnického Divadla Za plotem. Účast potvrdil například nezávislý soubor Vosto5.

Stejně jako v předchozích ročnících půjde část z vybraného vstupného na pomoc bohnické léčebně.

„V loňském roce jsme pro léčebnu vybrali téměř milion korun,“ říká Kozler. Vstupné na oba dva dny stojí 525 korun. Jednodenní vstupenka vyjde na 320 korun. Děti do šesti let mají vstup zdarma, pro děti do patnácti let platí snížené vstupné 150 korun.