Stát chce sledovat trasu lodí jako u letadel. I pražské přívozy

18:28

Pražské přívozy asi budou muset investovat desítky až stovky tisíc korun do vybavení svých lodí. Podle novely zákona, kterou připravuje ministerstvo dopravy, by všechny větší motorové lodě měly mít sledovací zařízení zvané AIS (Automatic Identification System).Týkalo by se to plavidel, jež uvezou aspoň 12 lidí nebo jsou delší než sedm metrů.