VIDEO: Žižkovský bazén Pražačka otevírá po rekonstrukci, už ho kritizují

Z původně 25 metrového prostoru pro plavce je nyní v novém bazénu pouhých 16,7 metru pro kondiční plavání. „Taky budeme mít světovej unikát, protože mám dojem, že 16,7 metru plavecký bazén bude asi jediný svého druhu na zeměkouli,“ píše ve svém příspěvku jeden z kritiků. „Takže z normálního bazénu udělali dva malinký? To snad nemyslíte vážně, ne?“ komentovala pod příspěvkem jiná žena.

Podle ředitele areálu Pražačka Václava Bartáska chtěli udělat zóny pro všechny návštěvníky koupaliště. Plocha bazénu se podle něj i zvětšila. Dříve měl bazén rozměry 25 x 12,5 metru a po rekonstrukci je jeho velikost 26 x 14,5 metru, je tedy o metr delší a o dva širší.

„Je rozdělen na tři zóny - plaveckou část o délce 16,7 metru a dále na relaxační část a hrací část pro rodiny s dětmi,“ sdělil Václav Bartásek. Více už plochu bazénu zvětšit nemohli kvůli prostoru okolo něj.

„Je nám jasné, že pro plavce bazén není dostačující, ale jsme venkovní koupaliště, a ne plavecký stadion. Plocha pro plavání je však přesně vymezená, stejně jako ta relaxační, návštěvníci se nebudou vzájemně omezovat,“ vyjádřili se dále na Facebooku zástupci areálu Pražačka.

Zda nová podoba koupaliště odradí plavce a návštěvnost se zmenší, zatím jasné není. Areál Pražačky totiž teprve otevírá.

„Doufám, že nám naši návštěvníci odpustí ještě nějaké nedodělky, které tady uvidí. Ale věříme, že to do týdne nebo čtrnácti dnů dáme do kompletní podoby,“ zakončil Bartásek s tím, že je upravena i otevírací doba areálu, tedy od 6 do 21:30 hodin.