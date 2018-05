Praha je ochotná podpořit parkování aut v podzemních garážích

První městská část prosazuje garáže dlouhodobě, chce tím dostat auta z přeplněných ulic. Ve Štěpánské proto staví parkovací dům, který bude ukrytý ve vnitrobloku. Celkem se do něj vejde šedesát tři aut. Hotovo má být ještě letos.



Další by Praha 1 ráda viděla na Senovážném náměstí, Klárově, Dvořákově nábřeží nebo u Nemocnice Na Františku. Podzemní stání plánuje i druhá městská část. Měla by se vybudovat během rekonstrukce Karlova náměstí. Dohromady by přibylo tři sta parkovacích míst.

Proti tomu se ale staví jak nezávazný Strategický plán Prahy vytvořený Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který nedoporučuje hloubit garáže v historickém centru města, tak vládní Trojkoalice nebo opoziční Piráti.

„Nejdříve je potřeba plně využít kapacit existujících podzemních parkovišť, protože ta jsou často téměř prázdná,“ uvedla loni pro MF DNES primátorka Adriana Krnáčová.

Podzemní parkoviště hlásí obsazenost až 90 procent

Redakce MF DNES proto oslovila podzemní garáže v širším centru, které slova primátorky vyvracejí. Většina z nich je průměrně z osmdesáti až devadesáti procent plná. A garáže v ulicích U Půjčovny, Strážní, v Kladské nebo na Újezdě jsou obsazeny zcela.

Kde v centru zaparkovat pod střechou Méně obsazené

parkovací dům na střeše hlavního nádraží ve Wilsonově i blízké garáže Slovan u Státní opery

podzemní stání na Palachově náměstí (vjezd z Alšova nábřeží)

parkoviště pod Novou scénou Národního divadla Více obsazené garáže u Vítězného náměstí (vjezd ze Studentské)

garáže ve Václavské ulici

několik tisíc parkovacích míst obchodních domů se zaplní večer ke konci týdne či při velkých akcích; týká se to náměstí Republiky, Smíchova, Vinohrad, Vršovic i Libně

menší garáže jsou k mání v Rubešově, Sokolovské, Olivově, ve Vladislavově, v Panské, Sudoměřské, Kodaňské, Opletalově, Baškirské či na Karlově náměstí Plně obsazené Stroupežnického, Újezd, Bozděchova, Spálená, U Půjčovny, Kladská, I. P. Pavlova, Křižíkova



Oproti tomu jsou sice garáže pod Novou scénou Národního divadla při představeních zaplněny, přes den jsou ale z půlky prázdné. Místo je většinou i ve třetím patře podzemního stání na náměstí Republiky. Protější obchodní dům má většinou plno.

Většina garáží je na tom ale stejně jako zařízení v Opletalově ulici, kde pojmou osmdesát dva vozů a průměrně je obsazeno přes šedesát míst. Podobné je to s parkovacím domem v Baškirské ulici. Parkoviště pod smíchovským nákupním centrem je plné dokonce až z devadesáti procent, podle obsluhy někdy i více. Zato obchodní dům v Libni má volno, i když se koná akce ve vedlejší O2 areně. Parkování tam ale není otevřeno nonstop jako v případě výše zmíněných garáží.

Parkování na povrchu chce Praha 1 vyhradit hlavně tamním obyvatelům. Další místa by byla určena zásobování, v podzemí by parkovali zaměstnanci a klienti firem sídlících v centru města. Podle radního pro dopravu Prahy 1 Richarda Bureše (ODS) by záleželo na potřebách čtvrti.

„Ve všech světových metropolích jsou parkovací domy nebo podzemní garáže. Neberou to tak, že přitahují auta,“ říká Bureš.

Máme obrácený poměr než ve světě, říká šéf parkovací asociace

S tím souhlasí i předseda České parkovací asociace Petr Horský. Praha by podle něj měla usilovat, aby auta mizela v garážích.

„Vždy to ilustrujeme na příkladu, že v Evropě parkuje šedesát aut v podzemí, čtyřicet na ulici. V Čechách máme ten poměr přesně opačný,“ tvrdí Horský a dodává, že veřejných garážových stání je v Praze nedostatek. Navíc jsou poměrně drahá.

Řešením by tak mohlo být, že by hlavní město přispívalo soukromým společnostem na provoz podzemních parkovišť. Ty by na oplátku snížily ceny. Praha by se podle Horského mohla inspirovat ve Vídni, kde takovým způsobem výstavbu parkovišť podporovali.

S penězi pro garáže nemá problém náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). „Rád je podpořím. Auta v centru patří pod zem,“ říká. Provozovatelé ale musejí magistrát oslovit jako první, jinak by s nimi město jednat nemohlo.

Podle předsedy asociace by měla stavět i Praha. „Jakékoli město může na rozdíl od soukromníka považovat investici za nenávratnou. Po klientech by tak mohlo chtít, aby se zaplatily jen provozní náklady,“ myslí si Horský. Řidiči by tak platili méně než u firem. Město by postupovalo stejně jako v případě MHD, kterou rovněž musí dotovat.

Magistrát dvě takové garáže postavil při budování tunelového komplexu Blanka. Pod Letenskou plání vzniklo přes osm set míst, u Prašného mostu tři sta tři. Zatímco ty letenské se otevřely po průtazích loni v září, druhé jmenované přivítají první řidiče až v červnu. Čeká se totiž na kolaudaci.

Reportáž z otevření podzemních garáží pod Letenskou plání (9/2017):