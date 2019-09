Budova naruší výhled z Petřína, říkají autoři petice proti stavbě toalet

Petici podepsalo zhruba tisíc občanů a musí se jí tak zabývat zastupitelstvo hlavního města. Petenti se záměrem magistrátu nesouhlasí a vadí jim, že budova toalet údajně naruší výhled z Petřína.

„Toalety mají stát v místě, kde je unikátní vyhlídka na Malou Stranu. Stavba, která má být podle dostupné studie betonová, naruší významnou památku,“ říká obyvatelka Malé Strany Romana Ertlová, která se na vzniku petice podílela.

Podle náměstka primátora pro oblast životního prostředí Petra Hlubučka (Spojené síly pro Prahu / STAN) jsou stížnosti kritiků neoprávněné.

„Při vší úctě petici organizuje pár lidí, kterým stále dokola něco vadí. Nejprve to bylo kvůli Lobkovické zahradě, kde se provádělo na jaře kácení, protože je to park, ne prales, a je třeba tam udělat bezpečnostní zásahy. Nyní protestují proti stavbě zázemí pro zahradníky, které ale nemá být nikde na kopci, naopak bude nenápadné,“ říká Hlubuček s tím, že stavba bude částečně zapuštěna do terénu a pojata tak, aby nerušila pohled z horní části zahrady. Pohledová stěna má být omítnuta stejně jako navazující historická zeď.

Objekt, který by měly pokrýt popínavé rostliny, plánuje město stavět u vstupu do zahrad z Vlašské ulice. Tam už dříve stávalo dřevěné zázemí pro zahradníky zbourané v roce 2015.

Původně se na uvolněné části zahrad plánovala stavba větší budovy s informačním centrem, město od ní ale nakonec ustoupilo. V současnosti jsou v místě zatím jen nevzhledné mobilní záchodky a lavička s pítkem.

S magistrátními plány souhlasí památkáři i Praha 1, podle níž je zázemí pro zahradníky potřeba. „Projekt je poměrně uměřený jak umístěním, tak velikostí. Dnes zahradníci nemají v této části Petřína k dispozici vůbec nic a dostupnost je problematická. Co se týče toalet, tak jiné než ty mobilní v této části parku nejsou. Lidé tak musejí až na Pohořelec, nebo k rozhledně,“ shrnuje pozitiva projektu radní Prahy 1 pro životní prostředí Petr Kučera (Zelení).

Podle něj protesty místních nevyvolává ani tak samotná podoba plánovaného objektu, jako spíše pocit, že je Petřín ohrožen další zástavbou.

Podobně ostatně hodnotí situaci také Klub Za starou Prahu. „Jsme si vědomi toho, že toalety i zahradnické zázemí jsou v tomto místě potřeba. Spíše máme obavu, aby se to v budoucnu nerozšiřovalo třeba o nějakou kavárnu a podobně,“ uvádí předsedkyně Klubu Za starou Prahu Kateřina Bečková.

Nový vstup do zahrad

Budování zázemí a toalet není jediným projektem, který se v rámci úprav Petřína chystá. Magistrát plánuje také revitalizaci a zpřístupnění vinice ve Velké strahovské zahradě. Součástí má být především probourání části zdi u viničního domu tak, aby se k vinici a do zahrad na Petříně mohli lidé dostat už v polovině kopce v ulici Úvoz.

I to ovšem kritikům vadí. „To místo, kde je nyní nádherný klid a místní tam mohou regenerovat, by se otevřelo davům turistů,“ myslí si Ertlová. Magistrát naopak argumentuje tím, že zpřístupnění vinice pomůže Velkou strahovskou zahradu provozně i vizuálně propojit v jeden celek.

Podle vedení Prahy 1 záměr poslouží i místním obyvatelům. „Je rozhodně dobré ten prostor zpřístupnit. Obavu místních, že se davy turistů přesunou z Nerudovy ulice do zahrad sice chápu, ale nesdílím,“ dodává radní Kučera.

Vedle zpřístupnění zahrady s vinicí projekt počítá také s obnovením cesty uprostřed svahu Velké strahovské zahrady. Náklady na probourání zdi, odstranění plotů, vybudování schodů a cest i výsadbu nových stromů by se měly pohybovat okolo šestnácti milionů korun. „Byl bych rád, kdyby se nám projekty na Petříně podařilo prosadit,“ dodává náměstek Hlubuček.

Už předloni město nechalo vybudovat toalety u Petřínské rozhledny a loni byly v jejím okolí zrekonstruovány cesty a byl tam umístěn nový mobiliář.