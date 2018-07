Při razii v Bašti našli tělo tygra, ale i bobra, ledňáčka nebo poštolky

Policisté i celníci v pondělí zasahovali v Zooparku Bašť na pozemku příslušníka cirkusové rodiny Ludvíka Berouska a také v pražské tržnici Sapa, kde je do obchodování s tygry zapletena tamní vietnamská komunita (o zásahu zde). Policie již den po razii obvinila tři lidi.

Celníci a policisté ve středu informovali, že nalezli tělo čerstvě usmrceného tygra a také kůže velkých kočkovitých šelem. Tygr byl zastřelený ranou do krku a do oka. V objektu využívaném jedním z trojice obviněných mužů navíc objevili 20 zmražených těl jiných chráněných živočichů, například bobra, ledňáčka nebo poštolky. Je proto pravděpodobné, že vyšetřovatel vůči tomuto muži rozšíří trestní stíhání. Policie také zajistila hotovost přes 1,8 milionu korun.

Obvinění jsou jsou dva muži české národnosti a jeden vietnamské. Sedmašedesátiletý Čech tygry choval a dodával je dál.

„Máme zjištění ve třech případech, že tygra dodal. Budeme zjišťovat, kde a jak bylo zvíře usmrceno. Viníme ho taky z toho, že minimálně v jednom případě vyvezl tygra do zemí Evropské unie bez povolení,“ sdělil Robert Šlachta z celní správy.

Druhý ze zadržených Čechů tygry následně u sebe doma zpracovával, tedy vyvrhnul, stáhl z kůže a naporcoval. „Zpracovával tepelně kosti, které slouží k výrobě tygřích extraktů. My jsme zjistili, že toto vaření trvalo až 12 dní. Všechny části tygra byly zpracovány,“ doplnil Šlachta s tím, že pětatřicetiletý muž se dříve živil jako preparátor.

Šestapadesátiletý muž vietnamské národnosti nakonec maso, kosti a další části z tygra vykupoval a v případu figuruje jako organizátor. Výsledné produkty dále distribuoval na území Česka i na území Evropské unie, končily ale také ve Vietnamu. V prostoru pražské tržnice Sapa navíc také docházelo k distribuci tygřího masa a dalších produktů. Prozatím policie i celníci ví o třech tygrech, ale číslo může dále narůstat.

Tygři se prodávali za velké sumy. Za celé zvíře zájemci zaplatili 100 až 150 tisíc korun. Kůže dále stály od 50 do 100 tisíc korun. „Jeden dráp se prodával za 2,5 tisíce korun. Masox se dále prodával 1 gram za 1 500 korun a množství masoxu a kostí z jednoho tygra se odhaduje na 20 kilogramů,“ sdělil Robert Šlachta.

Z poznatků České inspekce životního prostředí vyplývá, že cena kostí z tygra se na černém trhu pohybuje okolo dvou tisíc amerických dolarů za kilogram, kůže tygra zhruba 20 tisíc dolarů, tygří víno stojí kolem 100 dolarů za litr.

Vietnamce a bývalého preparátora, který zvířata zabíjel a zpracovával, poslal českolipský soud do vazby. „O zbývajícím se rozhodne v řádech hodin,“ informoval Vladislav Husák z policie Libereckého kraje, která případ vyšetřuje.



Za neoprávněného nakládání s těly zvířat hrozí pět let vězení. Policie a celníci pracují i s možností, že by do obchodu mohlo být zapleteno i více lidí, než jen nyní tři obvinění.

Podle Roberta Šlachty se navíc nemusí jednat o jediné obchodování s tygry na území Česka. V České republice je totiž 140 tygrů a pouze 40 jich je v zoologických zahradách. Zatímco tygři v zoologických zahradách se podle statistiky České inspekce životního prostředí dožívají v průměru dvaceti let, v soukromých chovech je to pět let.