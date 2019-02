TSK spustila další etapu podepření mostu u Vltavské, instaluje se nosník

Práce na stavbě provizorního podepření mají trvat až do 24. února a během prací platí několik dopravních omezení. Auta, jež se na most částečně vrátila na konci prosince, mají omezený vjezd na most ve směru do Holešovic. V opačném směru je doprava pro řičiče bez omezení.

Tramvajová doprava zaznamanala větší omezení. Linka číslo 14 ve směru z centra končí u Bílé Labutě. Mezi Palmovkou a Vysočanskou pak místo čtrnáctky jezdí tramvaj číslo 6.

O víkendu 23. až 24. února bude úplně přerušen tramvajový provoz v úseku Strossmayerovo náměstí - Vltavská - Pražská tržnice - Dělnická. Do 22. února navíc jezdí tramvaje pod mostem pouze jedním směrem z Vltavské na Strossmayerovo náměstí. V opačném směru je trať uzavřena.

Most uzavřeli kůli prasklinám v konstrukci v říjnu 2018. V prosinci TSK most opět částečně zpřístupnila. Most ale čeká demolice, neboť je jeho oprava podle TSK neekonomická.