Plány na park se školou vyvolávají mezi obyvateli Prahy 12 protesty

V současnosti je na místě louka, kudy si lidé z okolí zkracují cestu na autobus. Další tam chodí na procházky nebo venčit psy. Jinak ale lokalita příliš využívána není. Divočina by nyní mohla zmizet, neboť developer ze společnosti Modřanský dvůr, s. r. o., nedávno přišel s plánem vytvořit na ploše 20 tisíc metrů čtverečních moderní volnočasový areál.

Slibuje veřejně přístupné venkovní hřiště s lanovou dráhou, dětským hradem i brouzdalištěm. Vzniknout má také přírodní amfiteátr pro pořádání kulturních a společenských akcí a počítá i s výsadbou vzrostlých stromů. Zároveň má vyrůst zázemí pro další aktivity, které bude umístěno v samotném objektu Modřanského dvora.



Nebudou zde chybět klubovny pro zájmovou činnost dětí, keramická dílna nebo tělocvična pro veřejnost, ale ani restaurace či kavárna. Důležitou součástí návrhu je výstavba tří objektů pro soukromou mateřskou a základní školu i gymnázium. Celkem by částečně oplocený vzdělávací areál měl zabírat zhruba jednu třetinu plochy. Uvnitř by vzniklo šestnáct kmenových tříd a další potřebné zázemí.

„Budovy mají souznít s přírodou, podle toho budou vybírány materiály, jako je třeba kámen. Dále budou zapuštěny do terénu a maximálně dvoupodlažní,“ sdělil autor návrhu Milan Veselý z architektonického studia Loxia.

Zejména nové objekty školy jsou ale trnem v oku některým tamním obyvatelům. Proti záměru už dokonce vznikla i petice, kterou zakrátko podepsalo na 1 500 místních.

Její iniciátorkou je opoziční zastupitelka Eva Tylová (Piráti). „Vždy to byla louka, která stojí u Modřanské rokle. Jedná se o ucelené zelené území. Jakákoliv masivnější výstavba by celou oblast narušila a zničila by zdejší cenná společenstva,“ tvrdí Tylová. Podle ní tedy není primárním důvodem vytvořit místo pro rekreaci, ale snaha v zeleni mohutně stavět.

Postoj radnice není jednotný

S novou výstavbou v zeleni ovšem současný územní plán nepočítá. Proto je nejprve nutné docílit jeho změny. A spuštění tohoto zdlouhavého procesu, který může trvat dva až tři roky, musí nejprve posvětit místní radnice Prahy 12.

„V současnosti jsme už druhý měsíc v jednání s městskou částí o povolení úpravy územního plánu na takzvané veřejné využití. To umožňuje umístění školních zařízení,“ vysvětluje Jan Bursík, jednatel společnosti Modřanský Dvůr s. r. o.

Zároveň tvrdí, že se otázka Modřanského dvora stala předvolebním tématem a někteří komunální politici toho zneužívají, aby získali voliče na svoji stranu. Podobný názor má Bursík, podle kterého aktivisté šíří mezi lidmi dezinformace a údajně jim tvrdí, že hrozí zástavba de facto celé louky.

Oba míří především na Evu Tylovou, která na podzim bude podobně jako Maruštík za ANO kandidovat v pirátských barvách do zastupitelstva Prahy 12. Zároveň se však pokusí uspět i v boji o Senát v tamním obvodu.Jenže na podpoře projektu se vedení radnice v současnosti neshodne, proto zatím své stanovisko nevydala.

Není rozhodnutý ani sám starosta Milan Maruštík (ANO). „Rozhodně nemám nic proti projektu jako takovému, ani aby zde vznikla soukromá škola. Ale chápu, že to u některých místních může vyvolávat nevoli,“ myslí si starosta.

Nyní se zdá jako nejpravděpodobnější, že toto zastupitelstvo o osudu ambiciózního projektu už nerozhodne. A nelehký úkol tak připadne jejich nástupcům. To potvrzuje i Maruštík.

„Domnívám se, že definitivně jasno bude až po volbách,“ říká starosta. Ostatně tento bod už byl dopředu stažen z červnového jednání zastupitelstva, které se koná příští týden.

Vzhledem k tomu, že přes léto se schůze nekonají, poslední teoretickou šanci ke schválení budou mít současní zastupitelé ještě v září. Začátkem následujícího měsíce už totiž lidé půjdou k urnám v komunálních volbách.

Investorská společnost přesto věří, že za čtyři roky se prostor promění. V první fázi by měla vzniknout rekreační zóna, v případě úspěšné změny územního plánu Bursík počítá s tím, že v roce 2020 naváže výstavbou objektů škol. Rozpočet každé z etap odhaduje na zhruba 150 milionů korun.