Na Českomoravské se porouchaly eskalátory, stanice metra bude jen výstupní

O události informoval dopravní podnik v neděli dopoledne na Twitteru. „Z důvodu poruchy eskalátoru je stanice metra B Českomoravská UZAVŘENA PRO VSTUP (výstup je umožněn),“ publikoval účet PID na sociální síti.

Na stránkách dopravního podniku je uvedeno, že oprava eskalátoru potrvá den až dva. „Použijte, prosím, autobusové a tramvajové linky k přilehlým stanicím Vysočanská, respektive Palmovka,“ uvedl dále Dopravní podnik Praha.

Jeho mluvčí Hana Pohanová uvedla, že eskalátor nefunguje od deváté hodiny ranní. Do stanice není možné vstoupit, protože druhý eskalátor je nyní v generální opravě, a proto není cesta, jak se do metra dostat.

„Závada na eskalátoru je pravděpodobně způsobená cizím předmětem ve schodovém pásmu,“ upřesnila Pohanová. Dodala, že výstup cestujících je bez omezení a vlaky ve stanici zastavují. Posuvné schody by podle ní mohl být v provozu ještě během neděle.

Není to přitom jediné omezení pro cestující. Jeden vstup do metra na stanici Budějovická je uzavřený již půl roku. Devět měsíců trvala výměna eskalátorů na stanici Anděl, pár dní po uvedení do provozu se rozbily. Na posuvné schody na Veleslavíně čekali cestující na letiště tři roky.